Bon senioralny. Usługi dla seniorów od 75 roku życia. Do 12 grudnia 2024 r. trwają konsultacje ws. projektu ustawy o bonie senioralnym. Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2026 r. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów ustalono na II kwartał 2025 r.

Bon senioralny ma być odpowiedzią polityki publicznej na wyzwania związane z godzeniem obowiązków wynikających z pracy i zapewnieniem wsparcia odpowiadającego potrzebom seniorów przez rodzinę.

REKLAMA

Bon senioralny. Usługi dla seniorów od 75 roku życia. Do 12 grudnia 2024 r. trwają konsultacje ws. projektu ustawy

We wtorek, 5 listopada ministra ds. polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz poinformowała, że do 12 grudnia 2024 r. będą trwały konsultacje w sprawie ustawy wprowadzającej bon senioralny. Dodała, że bierze udział w konsultacjach w każdym województwie. Jest to ustawa, która ma za zadanie wspierać rodziny aktywne zawodowo w sytuacji, kiedy mają pod opieką osoby starsze, bliskie, które to potrzebują pomocy, ale ta rodzina nie może się bezpośrednio tą osobą starszą zająć, bo po prostu pracuje – powiedziała. Wspomniała, że wielkim wyzwaniem demograficznym jest starzejące się społeczeństwo, a seniorów w Polsce będzie przybywać. Dodała, że obecnie takie osoby stanowią ok. 26 proc. społeczeństwa, a za 20 lat będzie ich ok. 40 proc.

REKLAMA

Bon senioralny jest uzupełnieniem obecnie istniejącego systemu, niczego nie zabiera, dokłada i po raz pierwszy widzi rodzinę, która ma pod opieką bliską osobę starszą" - powiedziała minister – powiedziała Okła-Drewnowicz. Dodała, że samorządy same będą mogły zdecydować czy zatrudnią kogoś do opieki, czy tę usługę będą wykonywały ośrodki pomocy społecznej, podmioty ekonomii społecznej, czy organizacje pozarządowe.

Członkini Rady ds. Polityki Senioralnej przy minister ds. polityki senioralnej Teresa Hernik dodała, że bon senioralny będzie jednym z wielu elementów systemu wsparcia seniorów, a sama ustawa jest przygotowaniem usług opiekuńczych. W jej ocenie jest to szansa na rozwój podmiotów usług opiekuńczych z przeszkolonymi opiekunami.