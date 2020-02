mLegitymacja, czyli legitymacja szkolna w smartfonie

Wygoda, brak dodatkowych kosztów, wyjście naprzeciw potrzebom uczniów i rodziców – to tylko niektóre argumenty za wprowadzeniem mLegitymacji w szkołach. Coraz więcej placówek przystępuje do naszego projektu. Wspólnie zachęćmy kolejne!

Potrzeba, nie gadżet

- mLegitymacja szkolna, czyli legitymacja w smartfonie, to dokument o takiej samej mocy prawnej jak tradycyjna, papierowa legitymacja - tłumaczy minister cyfryzacji Marek Zagórski. - Poświadcza uprawnienia uczniów do ulgowych przejazdów kolejowych, czy autobusowych. Jest także podstawą do otrzymania innych, przysługujących uczniom, zniżek - dodaje szef MC.

Uczniowie mogą z niej korzystać w tych samych sytuacjach, w których obecnie korzystają z „tradycyjnych” dokumentów. Nie tylko w trakcie kontroli biletów, ale także np. przy zakładaniu karty w bibliotece, czy zakupie biletów do kina. A to wszystko dzięki temu, że mLegitymacja szkolna ma umocowanie prawne – jej wydawanie umożliwia obowiązujące rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

W każdej mLegitymacji zapisane są wszystkie dane, które można znaleźć w jej papierowym odpowiedniku:

- imię i nazwisko ucznia,

- numer legitymacji,

- datę wydania,

- termin ważności,

- status użytkownika (uczeń)

- datę urodzenia,

- PESEL,

- adres zamieszkania,

- nazwę i adres szkoły.

Już dziś niemal 4500 szkół umożliwia swoim uczniom korzystanie z tego rozwiązania. Każdego dnia dołączają kolejne – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Dużo w dużych miastach

Sprawdziliśmy, w których miastach najwięcej szkół sięga po nasze rozwiązanie. W tej kategorii zdecydowanym liderem jest Warszawa – 93 stołeczne placówki korzystają z mLegitymacji. Kolejne miejsce – Kraków i 69 szkół. TOP 3 zamyka Poznań z 33 szkołami.

Na kolejnych miejscach znalazły się: Łódź (31 szkół), Rzeszów (30 szkół), Gdańsk i Białystok (po 24 szkoły), Wrocław (23 szkoły), Opole (21 szkół), Szczecin i Toruń (po 20 szkół).

Druga dziesiątka naszego rankingu to: Lublin (19 szkół), Tychy (18 szkół), Płock i Jarosław (po 17 szkół), Zamość (16 szkół). W Szczecinku, Stargardzie, Rybniku, Kielcach i Chorzowie działa po 15 szkół z mLegitymacją. Za to we Włocławku, Wołominie i Chełmie – po 14.

- Do naszego projektu mogą zgłaszać się zarówno szkoły podstawowe, jak i ponadpodstawowe. Publiczne i niepubliczne. Wystarczy, że dyrektor szkoły - lub wyznaczona przez niego osoba - wypełnią internetowy formularz (https://ose.gov.pl/lista-szkol) – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Zgłoszenia przyjmujemy siedem dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

Po zgłoszeniu kolejnym krokiem będzie przekazanie przez szkołę danych potrzebnych do uruchomienia systemu. Po dokonaniu formalności upoważnione, wskazane przez szkołę osoby, otrzymają dostęp do dedykowanego portalu umożliwiającego wystawianie i obsługę mLegitymacji. Gotowe!

Na oba systemy

- Doświadczenia szkół, które do tej pory przystąpiły do naszego projektu jednoznacznie pokazują, że mLegitymacja to rozwiązanie, które chwalą sobie nie tylko uczniowie, ale i rodzice. Jej wdrożenie nie generuje żadnych dodatkowych kosztów dla szkół. Nie muszą kupować nowego oprogramowania lub sprzętu. Zapewniamy im pełne wsparcie - mówi szef MC.

mLegitymacja jest częścią naszej aplikacji mObywatel. By z niej korzystać uczniowie potrzebują tylko… smartfona (z systemem Android lub iOS).

mLegitymacja szkolna ma jeszcze jeden dodatkowy walor. Dzięki niej raz na zawsze znika odwieczny problem, który znają wszyscy rodzice. Dzięki legitymacji w telefonie Twoje dziecko już nigdy nie zapomni zabrać ze sobą dokumentu poświadczającego jego zniżki i uczniowskie uprawnienia. O wielu rzeczach może nie pamiętać, ale o smartfonie – nigdy!

Przekonani, że warto namówić szkołę na mLegitymację? Działajcie!

Formularz zgłoszeniowy – https://ose.gov.pl/lista-szkol

Więcej o aplikacji mObywatel – www.gov.pl/mobywatel

Od tego roku akademickiego z mLegitymacji mogą korzystać także studenci.