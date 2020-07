Działalność stowarzyszeń w szkole - zmiany 2020

Piątkowe posiedzenie sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, na którym miało być przeprowadzone pierwsze czytanie prezydenckiego projektu nowelizacji ustawy Prawo oświatowe, zostało odwołane. Najprawdopodobniej komisja zajmie się projektem we wrześniu.

Zgodnie z nim działalność wszelkich organizacji i stowarzyszeń na terenie szkoły będzie wymagać zgody rodziców.





Informacja o odwołaniu piątkowego posiedzenia komisji pojawiła się w czwartek na stronie internetowej Sejmu w wykazie prac komisji sejmowych.

Dzień wcześniej z wnioskiem o odwołanie piątkowego posiedzenia do przewodniczącej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Mirosławy Stachowiak-Różeckiej (PiS) zwrócił się Związek Nauczycielstwa Polskiego. Jako powód wskazał brak 30-dniowego czasu na zaopiniowanie projektu. ZNP podało, że projekt otrzymał dopiero we wtorek 14 lipca, podczas gdy sejmowa komisja miała się nim zająć już 17 lipca.

Stachowiak-Różecka potwierdziła PAP, że w środę wpłynął do niej wniosek ZNP o odwołanie posiedzenia komisji i że przychyliła się do tej prośby. "Poprosili o 30-dniowy termin na odniesienie się do projektu. Wszystkie opinie są ważne i czekamy na nie" - powiedziała.

Poinformowała, że najprawdopodobniej komisja zajmie się prezydenckim projektem nowelizacji ustawy we wrześniu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w szkole i w placówce oświatowej (np. w przedszkolu) "mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki". Podjęcie przez nie działalności w szkole lub w placówce wymaga zgody dyrektora szkoły lub placówki, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły lub placówki i rady rodziców.

W uzasadnieniu do prezydenckiego projektu wskazano, że opinia rady rodziców co do organizacji zajęć dodatkowych, mimo iż rada rodziców reprezentuje ogół rodziców, może jednak nie odzwierciedlać poglądów większości rodziców. Ponadto rodzice często nie mają pełnej wiedzy na temat treści przekazywanych dzieciom podczas organizowanych w szkole lub placówce zajęć dodatkowych. "Zdarza się więc, że dzieci uczęszczają na zajęcia dodatkowe, na które – w przypadku posiadania przez rodziców pełnej informacji na ten temat – nie zostałyby zapisane" – czytamy w uzasadnieniu.