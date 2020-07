Koronawirus a niższe wynagrodzenia nauczycieli w przedszkolach

Nauczyciele, którzy będą zatrudnieni w czasie wakacji w placówkach, ale nie będą mieć w tym czasie kontaktu z dziećmi – nawet przez zdalne nauczanie – mogą być stratni finansowo nawet o 40 proc. Wszystko zależy od interpretacji przepisów przez przełożonego.

Przedszkola powoli się odmrażają – od tego tygodnia ponownie mogą przyjmować do oddziałów do 25 dzieci, choć na początku maja ten limit był o połowę mniejszy. Jednak w wielu placówkach, z uwagi na wakacje, maksyma nie będą wypełnione. Okazuje się jednak, że mimo poluzowania reżimu sanitarnego, z pracą w czasie pandemii nadal wiąże się wiele problemów, szczególnie dla starszych nauczycieli.





Łagodniejsze wymogi

O ile praca szkół zakończyła się 26 czerwca, to w przypadku przedszkoli trwa cały czas, bo są to tzw. placówki nieferyjne (czyli pracujące i w czasie wakacji, i ferii zimowych).

Jednak rodzice, którzy nie wysyłają dzieci do przedszkoli – ze względu na własne obawy, a wcześniej także brak miejsc – utracili już prawo do zdalnego kształcenia. Taka możliwość była tylko do 28 czerwca. Teraz decyzja o tym leży w gestii szefa placówki.

Oświatowe związki obawiają się, że dyrektorzy pod naciskiem organów prowadzących (najczęściej gmin) będą szukać oszczędności kosztem nauczycieli. – Dopóki była możliwość kształcenia zdalnego, część nauczycieli, np. tych, którzy ze względu na wiek powyżej 60 lat nie powinni mieć kontaktu z dziećmi, wysyłała zagadnienia do pracy lub łączyła się z podopiecznymi przez internet. Takie zajęcia były dokumentowane i dyrekcja nie mogła się uchylać od wypłaty pełnej pensji, wraz z wszystkimi dodatkami – mówi Krzysztof Baszczyński, wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. Jeśli nie ma obowiązku prowadzenia nauki online, nauczyciele mogą być wysyłani na postojowe i otrzymywać niepełne wynagrodzenie. – Dlatego apelujemy do nauczycieli, aby nawet jeśli nie ma w czasie wakacji odpowiedniej liczby dzieci, zgłaszali swoją gotowość do pracy i przychodzili do placówki – dodaje.

Pensja postojowa

ZNP wysłał do wszystkich oddziałów pismo, w którym przypomina, że jeśli z powodu braku dostatecznej liczby dzieci w przedszkolach nauczyciele nie będą mieli zajęcia, są zobowiązani do zgłoszenia się do pracy, a dyrektor powinien powierzyć im inne zadania zgodne z kwalifikacjami. W takiej sytuacji otrzymują pełne wynagrodzenie. Ci zaś, dla których pracy nie uda się znaleźć, zostaną przesunięci w stan gotowości i otrzymają wynagrodzenie postojowe, zgodnie z art. 81 par. 1 k.p.