Koronawirus. Zmiany w funkcjonowaniu szkół od 19 października 2020 r. - pytania i odpowiedzi

Co zmienia się w funkcjonowaniu szkół od 19 października 2020 r.?

Szkoły ponadpodstawowe – w zależności od tego, na jakim znajdują się terenie – będą funkcjonowały albo zdalnie, albo w systemie mieszanym (hybrydowym). Przedszkola i szkoły podstawowe będą funkcjonowały tak jak dotychczas, chyba że w danej szkole czy przedszkolu decyzją sanepidu forma nauki zostanie czasowo zmieniona. ​​​​​





Na czym polegają zmiany w pracy szkół ponadpodstawowych od 19 października 2020 r.?

Uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy chodzą do szkoły na terenie objętym strefą czerwoną, będą mieli lekcje na odległość. Natomiast uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy uczą się w placówkach objętych strefą żółtą, będą uczyli się w trybie mieszanym (hybrydowym). W obu strefach będą również wyjątki.

Czy są wyjątki w funkcjonowaniu szkół ponadpodstawowych od 19 października 2020 r.?

Stacjonarnie będą pracowały: MOW-y, MOS-y, SOSW-y, a także szkoły specjalne.

Dla ucznia, który ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe, nie może uczyć się zdalnie w domu, dyrektor szkoły będzie zobowiązany zorganizować lekcje stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów dostępnych w szkole).

W szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe zajęcia praktyczne będą prowadzone co do zasady stacjonarnie, w tym u pracodawców.

Jeżeli z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji części zajęć zdalnie, wówczas szkoła lub placówka będzie mogła zajęcia te prowadzić z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Praktyki zawodowe w strefie czerwonej będą realizowane stacjonarnie lub w formie projektu edukacyjnego bądź wirtualnego przedsiębiorstwa. W strefie żółtej praktyki zawodowe będą odbywać się stacjonarnie, o ile u pracodawcy nie wystąpią zdarzenia zagrażające zdrowiu uczniów.

Młodociani pracownicy, uczniowie branżowej szkoły I stopnia, mogą odbywać zajęcia praktyczne u pracodawcy, o ile nie wystąpią zdarzenia zagrażające ich zdrowiu.

Funkcjonować będą internaty, w których mieszkają uczniowie, w tym uczniowie z zagranicy.

Do kiedy szkoły ponadpodstawowe będą działały w zmienionym trybie?

Nauczanie zdalne lub mieszane (hybrydowe) będzie obowiązywało do czasu, w którym dany region będzie w strefie żółtej lub czerwonej.

Kto zdecyduje, które klasy szkoły ponadpodstawowej będą miały lekcje w domu, a które w klasie?

Dyrektor szkoły podejmie decyzję i poinformuje uczniów, które oddziały w danym czasie będą miały lekcje w szkole, a które zdalnie (z domu). Zajęcia powinny być organizowane w systemie rotacyjnym, np. klasa 1A jeden tydzień uczy się w domu, a drugi w szkole.

W jaki sposób będą funkcjonowały szkoły ponadpodstawowe w strefie czerwonej?

Uczniowie będą się uczyli na odległość. Dyrektor szkoły ustali szczegóły dotyczące sposobu kształcenia.

W jaki sposób będą funkcjonowały szkoły ponadpodstawowe w strefie żółtej?

Uczniowie będą mieli lekcje w systemie mieszanym (hybrydowym), w trybie ok. 50 proc./50 proc. Oznacza to, że co najmniej połowa uczniów z danej szkoły będzie miała zajęcia stacjonarnie w szkole, a pozostali zdalne. Zadaniem dyrektora szkoły jest wdrożenie odpowiednich procedur oraz poinformowanie całej społeczności szkolnej o przyjętym systemie kształcenia hybrydowego.

