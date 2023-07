Laptopy dla czwartoklasistów - wzór umowy

W roku szkolnym 2023/2024 uczniowie klas czwartych otrzymają darmowe laptopy. 2 sierpnia 2023 r. wchodzi w życie rozporządzenie określające wzór umowy przekazania komputerów przenośnych typu laptop organom prowadzącym szkołę.

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia w sprawie określenia wzoru umowy przekazania komputerów przenośnych typu laptop organom prowadzącym szkołę. Projekt wejść ma w życie 2 sierpnia 2023 r. Przypomnijmy, że laptopy otrzymają również nauczyciele, a dokładnie bon na ich zakup. Poniżej publikujemy wzór umowy. Określono w nim przede wszystkim obowiązki jakie mieć będą samorządy po otrzymaniu laptopów dla uczniów klas czwartych. Przedmiotem umowy są nowe, nieużytkowane, sprawne technicznie komputery przenośne typu laptop, oznaczone zgodnie z opracowanym wzorem graficznym w oryginalnych opakowaniach i dołączonymi do nich dokumentami otrzymanymi przy ich zakupie, w szczególności deklaracjami zgodności z normami i certyfikatami lub z nimi równoważnymi oraz poradnikami obsługi w języku polskim dostępnymi on-line lub na dysku twardym komputerów przenośnych typu laptop, które wyszczególniono w innych dokumentach niezbędnych do przeprowadzenia procesu przekazania komputerów przenośnych typu laptop.

Wzór umowy na laptop dla ucznia

UMOWA PRZEKAZANIA KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH TYPU LAPTOP ORGANOM PROWADZĄCYM SZKOŁĘ

zawarta dnia ….................……………. w …………………., zwana dalej „Umową”, pomiędzy: Skarbem Państwa ‒ Ministrem Cyfryzacji, którego obsługę zapewnia Ministerstwo Cyfryzacji, reprezentowanym przez:

…………………….. – …………………………………………………….., na podstawie upoważnienia z dnia ……………………………roku, nr ………………………………..,

Dalszy ciąg materiału pod wideo

a

Organem prowadzącym szkołę z siedzibą w …………….. przy ul. ………... NIP …., REGON …

reprezentowanym przez: ……………………………………………………………….

§ 1. Ilekroć w Umowie jest mowa o:

1) Ministrze ‒ należy przez to rozumieć Ministra Cyfryzacji;

2) Organie prowadzącym szkołę ‒ należy przez to rozumieć właściwego ministra, jednostkę samorządu terytorialnego, inne osoby prawne i fizyczne, o których mowa w art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900). W przypadku szkoły artystycznej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez organ prowadzący szkołę należy rozumieć również specjalistyczną jednostkę nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;

3) protokole odbioru końcowego Przedmiotu Umowy - należy przez to rozumieć inny dokument niezbędny do przeprowadzenia procesu przekazania Przedmiotu Umowy;

4) Przedmiocie Umowy ‒ należy przez to rozumieć nowe, nieużytkowane, sprawne technicznie komputery przenośne typu laptop, oznaczone zgodnie z opracowanym wzorem graficznym w oryginalnych opakowaniach i dołączonymi do nich dokumentami otrzymanymi przy ich zakupie, w szczególności deklaracjami zgodności z normami i certyfikatami lub z nimi równoważnymi oraz poradnikami obsługi w języku polskim dostępnymi on-line lub na dysku twardym komputerów przenośnych typu laptop, które wyszczególniono w innych dokumentach niezbędnych do przeprowadzenia procesu przekazania komputerów przenośnych typu laptop, o których mowa w art. 4 ust. 1 Ustawy;

5) rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców lub opiekunów prawnych ucznia klasy objętej wsparciem oraz osobę lub podmiot sprawujący pieczę zastępczą nad dzieckiem, które jest uczniem klasy objętej wsparciem;

6) Stronach ‒ należy przez to rozumieć Ministra i Organ prowadzący szkołę;

7) uczniach klasy objętej wsparciem ‒ należy przez to rozumieć uczniów klasy IV publicznej i niepublicznej szkoły podstawowej oraz uczniów publicznej i niepublicznej szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne, klasy odpowiadającej klasie IV szkoły podstawowej;

8) Ustawie ‒ należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli (Dz. U. poz. 1369).

§ 2. 1. Minister przekazuje, a Organ prowadzący szkołę przyjmuje: ……(liczba) Przedmiotu Umowy o parametrach i numerach seryjnych opisanych w protokole odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, o łącznej wartości: ….. zł (słownie: …), przy czym wartość jednostkowa Przedmiotu Umowy wynosi … zł (słownie: …).

2. Organ prowadzący szkołę przyjmuje Przedmiot Umowy w celu jego dalszego przekazania na własność lub użyczenie rodzicom ucznia klasy objętej wsparciem w roku szkolnym … …, w szkole/szkołach prowadzonej/ych przez ten Organ.

3. Wydanie Przedmiotu Umowy nastąpi w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy przez osobę, o której mowa w § 5 ust. 3 Umowy.

§ 3. 1. Minister oświadcza, że:

1) Przedmiot Umowy został zakupiony w związku z realizacją wsparcia wynikającego z Ustawy;

2) Przedmiot Umowy spełnia minimalne wymagania dla sprzętu komputerowego typu laptop dla ucznia klasy objętej wsparciem, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984 i 1234).

2. Minister prowadzi ewidencję zakupionych i przekazanych Organowi prowadzącemu szkołę Przedmiotu Umowy, zgodnie z art. 5 ust. 1 Ustawy.

§ 4. Organ prowadzący szkołę zobowiązuje się do:

1) współpracy ze wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w realizację wsparcia wynikającego z Ustawy;

2) uczestnictwa w monitoringu i ewaluacji, w szczególności do wypełniania ankiet;

3) umożliwienia przedstawicielom Ministra odbywanie wizyt w szkole/szkołach prowadzonej/ych przez Organ prowadzący szkołę, w terminie 5 lat od dnia wydania Przedmiotu Umowy, w celu weryfikacji realizacji Przedmiotu Umowy w związku z udzielonym wsparciem wynikającym z Ustawy.

§ 5. 1. Osobą wyznaczoną do realizacji Przedmiotu Umowy, w imieniu Ministra jest …………………..

2. Osobą wyznaczoną do realizacji Przedmiotu Umowy w imieniu Organu prowadzącego szkołę jest osoba wskazana do jego reprezentowania w komparycji Umowy.

3. Osoba, o której mowa w ust. 2, w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej Umowy przekaże osobie, o której mowa w ust. 1, dane (imię i nazwisko, nr PESEL oraz serię i numer dowodu osobistego, a w przypadku ich braku rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość) osób upoważnionych do odbioru Przedmiotu Umowy w imieniu Organu prowadzącego szkołę wraz z przyporządkowaną do tych osób listą lokalizacji szkół, do których zostanie dostarczony Przedmiot Umowy wraz z jego liczbą.

4. Strony dopuszczają możliwość zmiany osób, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz osób upoważnionych do odbioru Przedmiotu Umowy, o których mowa w ust. 3, bez konieczności zmiany Umowy. Zmiana osób dla swej skuteczności wymaga jednostronnego oświadczenia Strony sporządzonego w formie dokumentowej.

§ 6. Wszelkie zmiany Umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą Stron w formie dokumentowej, pod rygorem nieważności.

§ 7. Umowa została sporządzona w formie dokumentowej i podpisana zgodnie z § 4 ust. 1 Ustawy oraz zawarta w dacie złożenia podpisu przez ostatnią ze Stron.

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia w sprawie określenia wzoru umowy przekazania komputerów przenośnych typu laptop organom prowadzącym szkołę: W celu wypracowania jednego standardu umów zdecydowano się na określenie wzoru umowy, w drodze rozporządzenia. Zatem wzór umowy przekazania komputerów przenośnych typu laptop zawiera klasyczne essentialia negotii umowy precyzujące procedurę przekazania laptopów organom prowadzącym szkołę.

Opracowano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie określenia wzoru umowy przekazania komputerów przenośnych typu laptop organom prowadzącym szkołę.