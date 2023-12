Jakim powietrzem oddychają dzieci w szkołach i przedszkolach? Temat stężenia dwutlenku węgla w budynkach to problem pomijany, nierozumiany - a wpływa na zdrowie, koncentrację, samopoczucie

Stan techniczny budynków szkół i przedszkoli a zdrowie dzieci

Jak ważne jest, aby budynki szkół i przedszkoli, w których przebywają polskie dzieci, były w dobrym stanie?

Elżbieta Lemańska-Błażowska: Najważniejsze dla rodziców jest zdrowie i bezpieczeństwo ich dzieci. Żłobki i placówki edukacyjne muszą im to zapewnić, a stan techniczny budynków jest jednym z kluczowych aspektów w tej sprawie.



Jakość powietrza, którym oddychają dzieci, ich komfort termiczny i podatność na inne zagrożenia, na przykład chemiczne czy biologiczne, zależą między innymi od stanu technicznego budynków oraz zastosowanych w nich technologii i rozwiązań. Coraz więcej dzieci cierpi na alergie lub astmę, co sprawia, że odpowiednie warunki w placówce edukacyjnej są dla nich szczególnie ważne.



Problem nie jest jednak nowy. Najwyższy czas zająć się tym na poważnie. Dzieci mają prawo do przebywania w środowisku, które nie wpływa negatywnie na ich zdrowie i wyniki w nauce, a dorośli mają obowiązek im to zagwarantować.

Stężenie dwutlenku węgla w budynkach, wentylacja i izolacja termiczna

Jaki jest obecny stan polskich szkół? Co obecnie niepokoi organizację, do której Pani należy?



Elżbieta Lemańska-Błażowska: Najbardziej martwi nas niska świadomość tego, jaka jest sytuacja, gdzie leży problem, oraz jak ważne jest podjęcie natychmiastowych działań w celu zapewnienia dzieciom zdrowych warunków do nauki.



Temat stężenia dwutlenku węgla wydaje się problemem pomijanym, nierozumianym i takim, którego ludzie są nieświadomi. Jakość powietrza, którym oddychają dzieci, wpływa nie tylko na ich aktualne samopoczucie, koncentrację czy podatność na infekcje, ale także na ich rozwój, a tym samym na całe dorosłe życie.



Stan izolacji i wentylacji jest bardzo zróżnicowany i zależy między innymi od wieku budynków lub przeprowadzonych renowacji. Termomodernizacja budynków jest niezwykle ważna z punktu widzenia efektywności energetycznej, a tym samym założeń klimatycznych, ale nie można też zapominać o odpowiedniej wentylacji, która zapewnić ma prawidłową wymianę powietrza oraz redukcję stężenia dwutlenku węgla.



Spotykamy się również z sytuacjami związanymi z przegrzaniem w okresie zimowym lub zbyt wysokimi temperaturami podczas upałów, które niestety zdarzają się również w trakcie roku szkolnego. Warto wspomnieć, że obecne przepisy regulują minimalną temperaturę podczas zajęć, ale nie uwzględniają temperatury maksymalnej, co przy zmianach klimatycznych i coraz częstszych falach upałów powinno zostać natychmiast wzięte pod uwagę.

Emisja gazów cieplarnianych

Coraz częściej mówi się, że budynki odpowiadają za wysoki poziom emisji dwutlenku węgla. W jakim kierunku powinna zmierzać polska branża budownictwa edukacyjnego, aby ograniczyć emisję dwutlenku węgla i poprawić zdrowie naszych dzieci?



Elżbieta Lemańska-Błażowska: Eksploatacja budynków odpowiada za około 40% emisji gazów cieplarnianych, przede wszystkim dwutlenku węgla.



Chcielibyśmy, aby budynki edukacyjne stanowiły reakcję na wyzwania, z którymi musimy się zmierzyć – zarówno te, które towarzyszą nam od dawna i są związane z zanieczyszczeniem powietrza, jak i te spowodowane narastającymi skutkami zmian klimatycznych.



Jednocześnie nie możemy zapominać, że równie ważne jak budynek szkoły jest jego otoczenie. Cele, do których powinniśmy dążyć, to tereny zielone wokół szkół, bezpieczeństwo transportu, a także środowisko wolne od źródeł zanieczyszczeń i hałasu.



Podczas projektowania nowych budynków należy bezwzględnie wziąć pod uwagę wszystkie powyższe kwestie.

Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD)

Polski rząd uczestniczy obecnie w negocjacjach na szczeblu europejskim dotyczących Dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD), która zakłada wprowadzenie na szeroką skalę renowacji budynków, zarówno publicznych, jak i prywatnych. Jakie jest Pani przesłanie do polskiego rządu w tej sprawie?



Elżbieta Lemańska-Błażowska: To wstyd, że Polska ma tak fatalne powietrze, a świadomość problemu stężenia dwutlenku węgla czy zanieczyszczenia jest tak niska. Tę sytuację należy jak najszybciej zmienić.



Program renowacji budynków powinien kompleksowo uwzględniać efektywność energetyczną, wentylację i bezemisyjne źródła energii. Należy ustanowić odpowiednie normy jakości powietrza wewnątrz i na zewnątrz budynków, ponieważ mamy poważne braki w tej dziedzinie. Należy jasno i wyraźnie podkreślić przyczynę rosnącej liczby dzieci cierpiących na alergie, astmę i – niestety – znacznie poważniejsze choroby.