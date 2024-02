Zmiany w podstawie programowej szkół 2024. MEN: uczeń nie będzie musiał rozważać skutków członkostwa Polski w UE ani szukać informacji o kierunkach studiów wyższych

Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło 12 lutego 2024 r. propozycje zmiany podstawy programowej niemal wszystkich przedmiotów w klasach IV-VIII szkół podstawowych, liceów, techników i szkół branżowych. Nowa, zawężona podstawa programowa ma obowiązywać w okresie przejściowym od roku szkolnego 2024/2025. Do 19 lutego 2024 r. trwają prekonsultacje tych propozycji. Jakie zmiany proponuje MEN w przedmiocie „Wiedza o społeczeństwie” dla czteroletnich liceów ogólnokształcących i pięcioletnich techników? Przedstawiamy wybrane propozycje.

Wiedza o społeczeństwie zakres podstawowy

W zakresie podstawowych instytucji prawnych MEN proponuje, że uczeń nie będzie musiał poznać:

- różnicy między przedstawicielstwem a pełnomocnictwem,

- form nabycia własności,

- czym jest zachowek.



Ta wiedza została przeniesiona do zakresu rozszerzonego.

Wiedza o społeczeństwie zakres rozszerzony

W tym zakresie MEN proponuje by uczeń nie musiał umieć:

- charakteryzować klasyczne koncepcje osobowości;

- wyjaśniać zasad zachowań asertywnych; podawać przykłady stosowania zwrotów asertywnych i przedstawiać wynikające z tego korzyści;

- wyjaśniać instytucje prawne prawa pracy w Rzeczypospolitej Polskiej (umowa o pracę i jej rodzaje; rozwiązanie umowy o pracę i jego rodzaje; rodzaje urlopów; prawa i obowiązki pracownicze);

- rozważać kwestii skutków członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, odwołując się do danych statystycznych i wyników badań opinii publicznej.



MEN proponuje także m.in. wykreślenie:

- zadania polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu w najbliższym otoczeniu minisondażu opinii publicznej na temat dotyczący polityki i interpretacji wyników tego sondażu,

- zadania polegającego na napisaniu, na podstawie własnej obserwacji, notatki prasowej o przebiegu wybranych obrad Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej lub Senatu Rzeczypospolitej Polskiej; oraz przygotowania wystąpienie w związku ze sprawą, której dotyczyły obrady;

- wymagania, by uczeń potrafił dokonać analizy mechanizmów sprawowania władzy na podstawie literatury (np. fragmentów tekstu Książę Nicolo Machiavellego lub fragmentów tekstu Cesarz Ryszarda Kapuścińskiego).



Co również zaskakujące, MEN chce wykreślenia z podstawy programowej (zakresu rozszerzonego) wymogu znajdowania przez ucznia informacji o uniwersytetach oraz o innych szkołach wyższych w swoim regionie, a także o programie interesujących go kierunków studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich przez nie prowadzonych.



Źródło: Projekty zmienionych podstaw programowych – propozycje Ministerstwa Edukacji Narodowej.