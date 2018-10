Zmiany w realizacji obowiązku szkolnego już 1 września 2019 r.

Obowiązek szkolny uregulowany jest w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Zgodnie z art. 35 ust. 2 obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18. roku życia. Od 1 września 2019 roku obowiązek szkolny spełniony będzie po ukończeniu 8 - letniej szkoły podstawowej. Do tej pory obowiązek ten był spełniany również po ukończeniu gimnazjum. Obowiązek szkolny po 1 września 2019 r. można realizować zarówno w szkole podstawowej publicznej, jak i niepublicznej.

Jak już zostało wspomniane dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat może rozpocząć realizację obowiązku szkolnego. Następuje to na wniosek rodziców. Sam wniosek nie jest jednak wystarczający. Młodsze dziecko zostanie przyjęte przez dyrektora szkoły jeżeli:

reklama reklama

korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo

posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Rodzice mają prawo wnioskować również o odroczenie obowiązku szkolnego. W takiej sytuacji również potrzebna jest opinia wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Rodzice wniosek powinni złożyć nie później niż do dnia 31 sierpnia w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. O odroczeniu spełnienia obowiązku szkolnego o jeden rok decyduje dyrektor szkoły podstawowej publicznej w obwodzie, której mieszka dziecko. Odroczenie dotyczy oczywiście roku szkolnego, w którym dziecko miało rozpocząć edukację w pierwszej klasie. Dziecko, któremu odroczono o rok edukację w pierwszej klasie powinno kontynuować przygotowanie przedszkolne.

Kontrola obowiązku szkolnego

Kontrola obowiązku szkolnego leży po stronie gminy i dyrektora szkoły. Szkoły podstawowe mają obowiązek prowadzić księgę ewidencji uczniów. To właśnie ta księga jest podstawowym narzędziem kontroli obowiązku szkolnego.

Zgodnie z § 3. 1. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji szkoła podstawowa prowadzi księgę ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązkowi szkolnemu zamieszkałych w obwodzie szkoły.