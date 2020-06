Koronawirus. Obozy wakacyjne, kolonie, półkolonie 2020

Już wkrótce dzieci i młodzież rozpoczną upragnione wakacje. W tym roku ze względu na trwające zagrożenie epidemiczne, obozy, kolonie czy półkolonie będą mogły odbywać się przy uwzględnieniu określonych ograniczeń sanitarnych.

Wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia przygotowaliśmy wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży. Opisaliśmy w nich szczegółowe procedury, dzięki którym możliwe będzie ograniczenie ryzyka zakażenia wśród uczestników, a także opiekunów.

reklama reklama



Polecamy: Nowa matryca stawek VAT

Z najważniejszych kwestii, które znalazły się w wytycznych są informacje dotyczące obiektów i miejsc, w których może być zorganizowany wypoczynek. Przede wszystkim muszą to być miejsca przeznaczone jedynie do wypoczynku dzieci i młodzieży lub specjalnie do tego wydzielona strefa.

Przygotowując się do letniego wypoczynku organizator powinien opracować szczegółowy regulamin uczestnictwa w danym wyjeździe i przeszkolenia zatrudnionej kadry. Ma on również obowiązek zapewnić stałą obecność pielęgniarki lub możliwość szybkiej konsultacji z lekarzem, pielęgniarką czy ratownikiem medycznym. Organizator musi również ustalić szybki tryb kontaktu z rodzicami uczestnika, np. w przypadku sytuacji podejrzenia zakażenia lub wystąpienia jakichkolwiek komplikacji podczas pobytu na wypoczynku. Ważne jest także to, aby zapewnić zarówno uczestnikom, jak i kadrze opiekunów odpowiednią ilość środków higieny osobistej.

Zazwyczaj podczas wyjazdów rodzice czy dziadkowie mogli odwiedzać dzieci na koloniach czy obozach. W tym roku organizator musi ograniczyć tego typu odwiedziny do niezbędnego minimum. Zmianie ulega również kwestia przebywania na ogólnodostępnych plażach i kąpieliskach. Miejsca te powinny być przygotowane w taki sposób, aby maksymalnie ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi, przez wyznaczenie przestrzeni dla konkretnej grupy.

Podczas jedzenia pomiędzy uczestnikami musi być zachowany dystans. Jeżeli jest to możliwe, przy stoliku powinni siedzieć uczestnicy z tej samej grupy wychowawczej. Rekomendowane jest również zmianowe wydawanie posiłków, a po każdej grupie należy dokładnie wyczyścić blaty stołów i poręcze krzeseł. Z pomieszczenia do prowadzenia trzeba usunąć te przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie zdezynfekować czy wyczyścić. Organizacja zajęć musi być zaplanowana w tak, aby unikać bezpośredniego kontaktowania się poszczególnych grup podczas pobytu.

Mimo tych obostrzeń, rodzice są zainteresowani zorganizowanymi wyjazdami dla swoich dzieci. Ministerstwo edukacji prowadzi specjalny serwis – bazę wypoczynku, do której organizator danego wyjazdu zgłasza swój wypoczynek. Po wprowadzeniu danych i zatwierdzeniu lub podpisaniu uwierzytelnionym podpisem, system (automatycznie) przekierowuje formularz zgłoszenia do kuratora oświaty, właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora wypoczynku.

Jeśli formularz jest prawidłowo wypełniony i zawiera wszystkie niezbędne informacje, kurator oświaty akceptuje taki wniosek, zamieszczając go tym samym w bazie.

Po akceptacji formularza przez kuratora oświaty, system (automatycznie) przesyła go odpowiednio do kuratora oświaty, na którego terenie będzie zorganizowany dany wypoczynek oraz do jednostki powiatowej służby sanepidu i powiatowej (miejskiej) jednostki straży pożarnej na terenie, których będzie zlokalizowany wypoczynek dzieci i młodzieży.

Obecnie w systemie bazy wypoczynku mamy zatwierdzonych ponad 4 tysiące zgłoszeń od organizatorów, w tym blisko 100 tys. dzieci biorących udział w wypoczynku krajowym. Ponad 42 tys. to półkolonie, a ponad 2,5 tys. to wypoczynek zagraniczny. W sumie zgłoszonych zostało już blisko 145 tys. dzieci i młodzieży. Liczby te wciąż się zmieniają i w każdej chwili pojawiają się nowe zgłoszenia.