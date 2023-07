„Zanocuj w lesie” to projekt Lasów Państwowych, który umożliwia amatorom przyrody i survivalu nocowanie na łonie natury. W całej Polsce wyznaczono obszary o łącznej powierzchni ponad 600 000 ha. Gdzie można legalnie przenocować w lesie?

Każdy, kto ma ochotę połączyć się z naturą, odetchnąć świeżym leśnym powietrzem, prawdziwie wypocząć i zaznać przygody koniecznie powinien spróbować noclegu w lesie. Projekt „Zanocuj w lesie” pozwala na taką przygodę i jest to legalne!

W których lasach można zanocować?

Na stronie lasów państwowych w Banku Danych o Lasach (BDL) znajdują się dokładne mapy z nadleśnictwami, które biorą udział w programie. Tam można sprawdzić, gdzie w nadleśnictwie znajduje się teren z obszarem wyznaczonym do biwakowania. Łącznie wyznaczono aż ponad 640 tys. ha obszarów.

W menu na dole strony należy wybrać przycisk Mapy BDL i następnie Mapa zagospodarowania turystycznego. Aby sprawdzić, gdzie znajdują się tereny programu „Zanocuj w lesie” trzeba odznaczyć warstwy Infrastruktura turystyczna i Ścieżki dydaktyczne.

Warto pobrać również mobilną aplikację mBDL, która działa również offline. Może więc okazać się niezbędna w przypadku braku zasięgu, co w lesie jest dosyć częste.

Nocować w lesie można bez względu na porę roku, przed wybraniem miejsca należy sprawdzić na stronie BDL czy nie ma przypadkiem czasowego zakazu wstępu do lasu, np. z powodu zagrożenia pożarowego lub czy dany fragment lasu nie został czasowo wyłączony z użytkowania.

Czy trzeba zgłaszać pobyt w lesie?

Nocując w lesie nie trzeba zgłaszać pobytu, chyba, że:

grupa nocujących liczy więcej niż dziewięć osób

pobyt jest dłuższy niż dwie noce

Wówczas na taki pobyt wymagana jest zgoda nadleśnictwa. Aby ją uzyskać trzeba wysłać mailowo formularz zgłoszenia (dostępny na stronie nadleśnictwa) nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym noclegiem. Po potwierdzeniu przez nadleśnictwo, można legalnie nocować.

Czy miejsca do biwakowania są wyznaczone?

W lesie nie ma wyznaczonych miejsc do biwakowania, a na obszarach programu "Zanocuj w lesie" nie ma wiat, ławek czy koszy na śmieci (odpadki trzeba obowiązkowo zabrać ze sobą z powrotem). Są to wyłącznie dzikie leśne tereny bez żadnej infrastruktury, oznaczeń, drogowskazów. Granice obszaru biwaku są dokładnie wskazane na mapie.

Należy pamiętać, że do lasu samochodem można wjechać tylko tam, gdzie pozwalają na to znaki drogowe. Biwakowanie w kamperze czy samochodzie jest w tej sytuacji niedozwolone. Do spania można zabrać ze sobą namiot lub, jeszcze lepiej, po prostu hamak.

Ognisko, drewno, kuchenka turystyczna - czy można?

Czy można podczas biwaku rozpalać ognisko? Tylko w miejscach wyznaczonych przez nadleśniczego (przed nocowaniem w lesie warto to sprawdzić, najszybciej na stronach internetowych nadleśnictwa, można także bezpośrednio w nadleśnictwie). Należy jednak pamiętać, że w lesie nie można samodzielnie zbierać drzewa czy chrustu!

A co z kuchenką turystyczną? Tutaj również decyzja należy do nadleśnictwa, informację, czy kuchenki turystyczne są dozwolone można uzyskać na stronie internetowej danego nadleśnictwa.

Aby nie wabić dzikich zwierząt, wskazane jest szczelnie zabezpieczenie przyniesionego ze sobą jedzenia.

Bezpieczeństwo w lesie

Przed rozbiciem biwaku dobrze jest zorientować się, gdzie znajduje się jakiś charakterystyczny punkt lub najbliższy słupek oddziałowy i zanotować numery To samo w przypadku zgubienia się - najlepiej szukać czegoś łatwego do zidentyfikowania i mieć pod ręką alarmowy numer 112.

Po powrocie z biwaku dobrze jest obejrzeć całe ciało w poszukiwaniu ewentualnego kleszcza.

