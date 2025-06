Ponad 500 pociągów PKP Intercity na dobę w nowym rozkładzie jazdy na lato

W wakacje więcej pociągów Intercity

Wiceminister powiedział: - Jeśli chodzi o liczbę pociągów, ona rośnie, obecnie jest na poziomie 480 pociągów dobowo, uruchamiany przez PKP Intercity. W letnim rozkładzie jazdy ta liczba pociągów rośnie do 514. Po raz pierwszy przekraczamy liczbę ponad 500 pociągów dobowo uruchamianych przez przez PKP Intercity - powiedział wiceminister.

Malepszak poinformował też, że liczba pasażerów przewożonych pociągami w Polsce systematycznie rośnie, a szacunki resortu zakładają dalszy wzrost w tym roku, kiedy to z kolei ma skorzystać około 430 mln podróżnych podczas gdy w ubiegłym roku było to 407 mln, a w roku 2023 - 374 mln. - Biorąc pod uwagę zakupy nowego taboru, które już dzisiaj mamy w Intercity, planujemy uruchamiać kolejne trasy jeszcze w tym roku. Szacujemy, że liczba pociągów jeszcze wzrośnie w grudniu - dodał.

Coraz więcej chętnych na podróże pociągami

PKP Intercity to największy polski operator kolejowy, który zapewnia komunikację pomiędzy dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, a także umożliwia podróżowanie po Europie. Pociągi PKP Intercity przewiozły w ub.r. 78,5 mln pasażerów, czyli o 15 proc. więcej niż rok wcześniej i 33 proc. więcej niż w roku 2022.

Firma oferuje podróże czterema kategoriami pociągów. Twoje Linie Kolejowe (TLK) i InterCity (IC) to połączenia ekonomiczne, zaś Express InterCity (EIC) i obsługiwane pojazdami Pendolino Express InterCity Premium (EIP) - połączenia ekspresowe. Szacunki przewoźnika zakładają, że w tym roku zwiększy liczbę przewiezionych pasażerów do 88 mln, a w 2030 roku - do 110 mln.