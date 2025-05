Ile Polacy planują wydać na wakacje i jak będą odpoczywać w tym roku?

Wakacje zbliżają się wielkimi krokami. Jaki budżet na wyjazd przewidują Polacy? Co planują robić podczas urlopu?

Biura turystyczne rozpoczęły wyścig o klienta, a Polacy zaczęli planować wakacje. Dlatego eksperci porównywarki Rankomat.pl sprawdzili, ile planujemy przeznaczyć na letni urlop oraz co planujemy na nim robić. Jeśli wakacje nie podrożały znacząco, to wygląda na to, że w tym roku polski turysta pozwoli sobie na więcej.

Ile planujemy wydać na wakacje?

Najwięcej osób (17%) planuje przeznaczyć na wakacje od 3001 do 5000 zł. Kolejne 13% zmieści się w przedziale 2001–3000 zł. Niewielkie grupy (po 9%) liczą na urlop za 1001–2000 zł lub 5001–7000 zł, a tylko 7% ograniczy się do kwoty do 1000 zł. Co ciekawe, 15% badanych zamierza wydać więcej niż 7000 zł – tyle samo osób nie planuje wydatków wakacyjnych oraz jeszcze nie wie, ile wyda na nie pieniędzy.

Ile wydamy na wakacje Źródło zewnętrzne

Mimo wszystko optymizm rośnie – tylko 29% Polaków ograniczy się do wydatków poniżej 3000 zł, podczas gdy jeszcze rok temu było to aż 44%.

Co planujemy robić na wakacjach?

Nie mamy wątpliwości, po co jedziemy na urlop – aż 72% badanych wskazuje odpoczynek jako główny cel wyjazdu. Co drugi marzy o błogim plażowaniu (48%), a 44% planuje zwiedzanie miast i atrakcji turystycznych. Aktywny wypoczynek też ma swoich fanów – co czwarty ankietowany zamierza jeździć na rowerze lub wędrować po górach. Sporty ekstremalne? Na ten pomysł wpadło zaledwie 5%.

Co planujemy na wakacje Źródło zewnętrzne

Karta EKUZ i dodatkowa polisa

– Ubezpieczenie turystyczne trzeba dobrać do planów, miejsca i charakteru wyjazdu. Inna ochrona sprawdzi się w dzikich i wysokich górach, a inna na słonecznej plaży. Nawet w Europie karta EKUZ nie zawsze wystarcza. Znamy przypadki, gdy za złamaną nogę na Kanarach trzeba było zapłacić 250 tys. zł, a za leczenie powikłań po zakrztuszeniu się kością w Kenii – aż 700 tys. zł – ostrzega Magdalena Kajzer, ekspertka ds. ubezpieczeń turystycznych Rankomat.pl. – Tymczasem dobra polisa to koszt już od kilku złotych dziennie. Warto ją mieć, by nie wrócić z wakacji z długiem zamiast wspomnień – dodaje.

