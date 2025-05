Aktywne wakacje 2025 r.: Od 1 500 zł do 2 500 zł dofinansowania na dziecko. Wnioski można składać do 15 sierpnia 2025 r.

Ministerstwo Sportu i Turystyki ruszyło z naborem wniosków o dofinansowania w ramach programu „Aktywne Wakacje”. Wnioski można składać do 15 sierpnia 2025 r. Kto może się ubiegać? Jakie warunki należy spełniać?

Resort sportu ogłosił rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie organizacji wyjazdowych obozów sportowych dla dzieci i młodzieży. Program obejmuje wsparcie finansowe dla inicjatyw realizowanych w terminie od 1 czerwca do 30 listopada 2025 roku. Partnerem - operatorem krajowym programu została Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej. Budżet programu wynosi 25 000 000 zł.

REKLAMA

Aktywne Wakacje 2025: Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

O dofinansowanie w ramach programu "Aktywne Wakacje" mogą ubiegać się organizacje pozarządowe zarejestrowane w Polsce, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania związane z upowszechnianiem sportu i kultury fizycznej. Program kierowany jest przede wszystkim do stowarzyszeń, klubów sportowych, fundacji i innych organizacji, które działają na rzecz rozwoju aktywności fizycznej dzieci i młodzieży.

Aktywne Wakacje 2025: Wnioski

Wnioski można składać do 15 sierpnia 2025 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania puli środków. Aplikacja odbywa się wyłącznie online, poprzez system dostępny na stronie: https://wnioski.fundacjalotto.pl.

Aktywne Wakacje 2025: Warunki przyznania dofinansowania

Obozy muszą mieć charakter niekomercyjny – organizator nie może osiągać z nich dochodu. Co więcej, każdy obóz powinien spełniać szereg warunków. Przede wszystkim – mieć wyraźnie sportowy charakter, trwać od 7 do 10 dni bez przerw, odbywać się na terenie Polski i obejmować codziennie minimum dwie godziny zajęć sportowych. Organizatorzy muszą zapewnić odpowiednio wykwalifikowaną kadrę trenerską lub instruktorską. Obozy muszą być zgodne z obowiązującym prawem, a ich uczestnikami mogą być wyłącznie dzieci i młodzież w wieku od 6 do 24 lat, czyli urodzeni w latach 2001–2019.

Aktywne Wakacje 2025: Na co dofinansowanie?

Dofinansowanie obejmuje jedynie wydatki poniesione bezpośrednio na uczestników – m.in. transport, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, wynagrodzenia trenerów oraz wynajem obiektów sportowych. Przewidziano także możliwość wsparcia dla działań kulturalnych, takich jak wycieczki do muzeów czy kina – jednak wyłącznie w formie pokrycia kosztów biletów wstępu lub usług przewodnickich.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Aktywne wakacje 2025: Od 1500 zł do 2500 zł dofinansowania do wakacji

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od miejsca organizacji obozu. W przypadku obozów odbywających się w Centralnych Ośrodkach Przygotowań Olimpijskich (nadzorowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki), stawka wynosi do 250 zł za dzień i maksymalnie 2 500 zł na osobę. Dla pozostałych lokalizacji – dofinansowanie sięga 150 zł dziennie, lecz nie więcej niż 1 500 zł na cały obóz. Program zakłada wsparcie dla maksymalnie 50 uczestników jednego obozu. Organizator musi także zapewnić co najmniej 5 proc. wkładu własnego w kosztach całkowitych.