Ustawa antyodorowa czyli nowy projekt resortu środowiska

Projekt zakłada wprowadzenie ograniczeń odległościowych, mających na celu zapobieganie powstawaniu uciążliwości spowodowanych wydzielaniem nieprzyjemnych zapachów przez realizowane przedsięwzięcia sektora rolnictwa. Ustawa dopuszcza zatem, sytuowanie tego rodzaju inwestycji pod warunkiem zachowania określonych odległości od (i) budynków mieszkalnych, (ii) budynków o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, (iii) budynków użyteczności publicznej, (iv) szpitali, (v) gospodarstw agroturystycznych, (vi) uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej, (vii) parków narodowych i ich otulin.

Przy określaniu odległości, które muszą zostać zachowane podczas planowania przedmiotowych przedsięwzięć, zgodnie z projektem, należało będzie brać pod uwagę wielkość planowanego gospodarstwa. Odległość w metrach odpowiadać ma liczbie DJP (dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza) tegoż. Chów/hodowla zwierząt w liczbie mieszczącej się w przedziale 210-500 DJP powinna być oddalona od opisanych obiektów o 210-550 metrów. Z kolei chów/hodowla zwierząt w liczbie powyżej 500 DJP powinna być usytuowana w odległości co najmniej 500 metrów.

Co istotne, ustawa przewiduje wyjątek od przywołanej zasady odległościowej. Wymóg zachowania tejże, nie będzie musiał być spełniony, pod warunkiem otrzymania zgody wszystkich właścicieli nieruchomości z przywołanych obszarów chronionych, objętych obszarem oddziaływania planowanej fermy. Owa zgoda, będzie mogła być wyrażona wyłącznie w formie aktu notarialnego wraz z wpisem do księgi wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomości.

Co podkreślają projektodawcy[1], nad prawnym uregulowaniem standardów zapachowych prace trwały już od wielu lat -zarówno w kraju jak i na terenie Unii Europejskiej. Niemniej, ze względu na bardzo szeroką skalę problemu (prawie połowa skarg, petycji i uwag dotykających problemu zanieczyszczenia powietrza dotyczy uciążliwości zapachowych związanych z działalnością rolniczą), brak jest w tym zakresie formalnych wytycznych i dyrektyw. Do tej pory na gruncie uciążliwości zapachowych funkcjonował jedynie (pomijając przepisy prawa, które bezpośrednio nie dotyczą uciążliwości zapachowych) -Kodeks przeciwdziałania uciążliwości zapachowej z 2016 roku i Kodeks dobrej praktyki rolniczej z 2004 roku, jednak ich skuteczność jest niewielka.

Wejście w życie ustawy antyodorowej planowane jest na 1 lipca 2019 roku. Obecnie projekt znajduje się jednak na etapie konsultacji.

Konsekwencją wprowadzenia opisywanego projektu, będzie konieczność załączania do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę dodatkowych dokumentów -oświadczeń w zakresie spełnienia wymagań komentowanej ustawy, opcjonalnie: dowodów potwierdzających wyrażenie zgody na odstępstwa od zasad wyrażonych w ustawie antyodorowej.

Projekt wprowadza zmiany także w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Do katalogu wartości, uwzględnianych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projektodawca wprowadza teraz konieczność przeciwdziałania powstawaniu uciążliwości zapachowej związanej z funkcjonowaniem przedsięwzięć sektora rolnictwa, które stanowi chów i hodowla zwierząt. Oznacza to, iż od momentu wejścia w życie ustawy antyodorowej, zwalczanie uciążliwości zapachowych będzie wytyczną braną pod uwagę w procesie tworzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i wydawaniu decyzji do warunkach zabudowy. Organy będą miały również obowiązek określić maksymalną liczbę DJP zarówno w studium, jak i w planach miejscowych, przewidujących takie inwestycje. Ponadto, jeżeli lokalizacja inwestycji związanej z chowem lub hodowlą zwierząt nie będzie spełniała wymogu odległościowego, o którym mowa wyżej, okoliczność ta będzie stanowiła podstawę odmowy wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

