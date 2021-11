Program Udostępnianie wód termalnych w Polsce - wniosek

Historia i Teraźniejszość (HiT) - Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek chce, aby do szkół wszedł nowy przedmiot. Od kiedy ma być nauczany?

4 fala koronawirusa - czy będą wprowadzane obostrzenia jak sprzed roku? Minister Zdrowia Adam Niedzielski uważa, że są one mało skuteczne. Rozważane są inne rozwiązania.

Dowóz niepełnosprawnego dziecka do szkoły niepublicznej w obowiązku gminy

Gmina ma obowiązek zapewnić niepełnosprawnemu uczniowi transport i opiekę w czasie przewozu do placówki oświatowej. Świadczona przez gminę usługa jest nieodpłatna i nie ma tu znaczenia publiczny charakter placówki. Zatem bezpłatny dowóz musi być zapewniony także do szkoły niepublicznej. Wybór placówki należy wyłącznie do opiekunów dziecka. Ani niepubliczny charakter placówki, ani, w przypadku ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, również odległość od miejsca zamieszkania, nie mają znaczenia - tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.