Mandat po kontroli dronem spalania w piecach

Trwają kontrole przy użyciu dronów, czym palą w swoich piecach mieszkańcy. Jest to coraz bardziej popularna i skuteczna metoda kontroli przestrzegania prawa w zakresie redukcji zanieczyszczenia powietrza w poszczególnych gminach. W całej Polsce korzysta z niej straż miejska i pracownicy gminnych referatów ochrony środowiska. Dane z drona są podstawą do wymierzenia mandatu przez straż miejską albo zasądzenia grzywny przez sąd.

Rzeszów – pierwsze testy skuteczności wypożyczonym dronem

W Rzeszowie straż miejska sprawdza dronem, czym palą w swoich piecach mieszkańcy stolicy Podkarpacia. Po pierwszych kontrolach strażnicy pobrali próbki popiołu z czterech domów. Bartosz Gubernat z kancelarii prezydenta Rzeszowa poinformował, że strażnicy przeprowadzili akcję wspólnie z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa urzędu miasta.

W Rzeszowie wykorzystanie drona ma charakter testu. Dlatego dron, którego użyto do pomiarów składu dymu wydobywającego się z domowych kominów, został wypożyczony od prywatnej firmy. Jej pracownicy zapewnili także obsługę sprzętu.

Straż miejska w Rzeszowie obecnie bada skuteczność tego typu pomiarów. Już podczas pierwszych przelotów urządzenie w czterech przypadkach zasygnalizowało, że w domowych piecach mogą być spalane odpady. Na tej podstawie strażnicy pobrali próbki popiołu z dwóch domów na osiedlu Zalesie i dwóch na osiedlu Przybyszówka. Próbki trafiły do badania w akredytowanym laboratorium. Jeżeli wyniki badań potwierdzą, że spalano śmieci, właściciele nieruchomości zostaną ukarani mandatami w wysokości do 500 zł. W przypadku odmowy przyjęcia mandatu sprawa skierowana zostanie do sądu, który może nałożyć grzywnę w wysokości do 5 tys. zł.

Awaria w Kielcach drona kupionego z Budżetu Obywatelskiego

Na początku grudnia 2021 r. awarii uległ dron antysmogowy w Kielcach. Dron kosztował około 150 tysięcy złotych i został kupiony w ramach Budżetu Obywatelskiego. Strażnicy nie przestali jednak kontrolować przestrzegania przepisów przez mieszkańców. Kontrole dotyczą palenisk i składu popiołu na posesjach, a dron antysmogowy jest traktowany jako wsparcie. W 2021 r. przeprowadzono przeszło 1000 kontroli posesji pod kątem spalania niedozwolonych materiałów, z tego przy pomocy drona prawie 500. Nałożono przeszło 100 mandatów, z tego 32 na podstawie badań składu dymu przy pomocy drona. Sporządzono też wnioski do sądu.

Radom – kontrole dronem przeprowadzają pracownicy Referatu Ochrony Środowiska

W Radomiu przy pomocy drona pracownicy Referatu Ochrony Środowiska kontrolują stan powietrza na terenie całego miasta. Kontrole dotyczą spalania mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem. Funkcjonariusze kontrolują też spalanie węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z ich wykorzystaniem, węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm oraz paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20 proc. Przeprowadzono przeszło 250 kontroli spalania odpadów w domach prywatnych. Próbki bada Centralne Laboratorium Pomiarowo Badawcze w Jastrzębiu – Zdroju.

Wybrzeże – żółte kartki dla właścicieli domów

Dron wykorzystano do kontroli stanu przestrzegania przepisów m.in. w Białogardzie, Kołobrzegu, i Szczecinie. Zadanie otrzymało finansową pomoc Urzędu Marszałkowskiego w wysokości prawie 30 tys. zł. W działania zaangażowało się stowarzyszenie „Ronin”. Właścicielom domów, które nie przeszły kontroli wręczono żółte kartki wraz z ulotkami informacyjnymi. Zaplanowano 12 misji. Podczas każdej z nich zbadanych zostanie ponad 200 budynków.

Dębica – kontrole dronem już od marca 2021 r.

Pierwsze kontrole na terenie gminy Dębica prowadzone były już w marcu. Po raz kolejny dron z urządzeniem analizującym skład powietrza na podstawie dymu wydobywającego się z komina użyty został 1 i 2 grudnia 2021 r. na terenie Brzeźnicy i Pustyni. W ciągu tych dwóch dni odbyło się 47 kontroli. Zdarzyło się w jednym przypadku, że właściciel domu akurat rozpalał piec, co zasugerowało urządzeniom pomiarowym użycie niedozwolonego opału. Nie potwierdziła tego bezpośrednia kontrola. Od 1 stycznia 2022 r. natomiast strażnicy będą również prowadzić kontrole pieców związane z realizacją postanowień uchwały antysmogowej przyjętej przez Sejmik Województwa Podkarpackiego.

Elbląg – dużo kontroli dronem z inicjatywy obywateli

W Elblągu przeprowadzono około 120 kontroli. Co szósta zakończyła się mandatem. Rośnie znaczenie zawiadomień obywateli wskazujących z własnej inicjatywy na możliwość spalania śmieci. Takich zgłoszeń było przeszło 20. Strażnicy miejscy wykorzystują drona z aparaturą pozwalającą sprawdzić, co zawiera dym wydobywający się z komina danego domu.

Wrocław – dron wykryje spalanie liści w ogrodzie

We Wrocławiu w okresie od początku 2021 r. do połowy listopada 2021 r. przeprowadzono ponad 4200 kontroli. Wręczono 132 mandaty na łączną kwotę 40.300 złotych. Od 1 października 2021 r. dronem skontrolowano ponad 200 domów. Odbyły się też 22 kontrole ogródków działkowych, bo dron potrafi wykryć dym pochodzący z palonych liści.

O podejrzeniu naruszenia przepisów mieszkańcy Wrocławia mogą zawiadomić bezpośrednio dzwoniąc do straży miejskiej lub korzystając z formularza na stronie internetowej miasta. Zgłoszeń można dokonać również anonimowo, podając jedynie adres, którego dotyczy.

