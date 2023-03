Tatrzańskie żaby przedostaną się na drugą stronę drogi

Wolontariusze Tatrzańskiego Parku Narodowego (TPN) rozpoczęli akcję przenoszenia żab trawnych przez ruchliwą drogę przy wejściu do Doliny Olczyskiej w Zakopanem. Płazy przemieszczają się do miejsc lęgowych, a akcja ma uchronić je przed śmiercią pod kołami samochodów.

Żaby trawne masowo składają skrzek w Ośrodku Czynnej Ochrony Płazów i Gadów na zakopiańskiej Jaszczurówce oraz wzdłuż Potoku Olczyskiego. Wędrówkę żab przecina jednak ruchliwa droga prowadząca z Zakopanego w kierunku Morskiego Oka. TPN co roku w okresie żabich godów organizuje akcję przenoszenia żab przez jezdnię do miejsc, gdzie złożą skrzek.

Żaby trawne wybierają płytkie zbiorniki wodne, w których woda dosyć szybko się nagrzewa. Zaczynają swoje gody bardzo wcześnie, jak tylko stopnieje śnieg, a ziemia rozmarznie. Te płazy najpierw opuszczają miejsca swojego zimowego spoczynku i rozpoczynają wędrówkę kierując się do płytkich zbiorników.

Jak żaby przechodzą przez jezdnię

Jak wyjaśnił Jan Krzeptowski-Sabała z TPN, wzdłuż drogi została ustawiona bariera, która powoduje, że żaby nie mogą wyjść na jezdnię. Następnie, kilka razy dziennie wolontariusze zbierają żaby do wiaderek i przenoszą je na drugą stronę drogi. Następnie żaby wędrują do miejsc złożenia skrzeku, gdzie na świat przyjdzie kolejne pokolenie.

„Zadaniem wolontariuszy jest zabezpieczenie żabiej wędrówki tak, aby mogły bezpiecznie dotrzeć do miejsca składania skrzeku. Największym zagrożeniem dla nich są samochody, dlatego każdy z nasz jadąc samochodem w okolicach mokradeł, cieków wodnych powinien zwolnić i zwrócić uwagę, czy nie stwarza zagrożenia dla płazów” – wyjaśnił Krzeptowski-Sabała.

Żaba trawna, w płytkiej wodzie mającej od 5 do 50 cm głębokości, składa galaretowaty skrzek – to tysiące jajeczek, z których wylęgną się kijanki. Jedna żaba trawna składa nawet do 4,5 tys. jajeczek, z których wiele jednak nie rozwinie się wcale, a inne padną ofiarą drapieżników. Do postaci dorosłej żaby przetrwa niewielki procent. Żaby trawne żyją do ośmiu lat.(PAP)

Dalszy ciąg materiału pod wideo

autor: Szymon Bafia