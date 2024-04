Wybory samorządowe 2024: Vademecum wyborcy - jak oddać głos w głosowaniu, kiedy będą otwarte lokale wyborcze, co zabrać ze sobą

W najbliższą niedzielę, 7 kwietnia 2024 r., w Polsce odbędą się wybory samorządowe. Przedstawiamy vademecum wyborcy – w jakich godzinach będą otwarte lokale wyborcze, ile kart do głosowania otrzyma wyborca, jak oddać głos.

Trzeba zabrać dokument stwierdzający tożsamość

Wyborca, żeby uzyskać karty do głosowania, okazuje obwodowej komisji wyborczej dokument umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości. Może to być dowód osobisty lub paszport. Może to być też dowód osobisty w aplikacji mObywatel – w takim przypadku warto jednak uwzględnić możliwe problemy techniczne, które często występowały podczas ostatnich wyborów parlamentarnych i były spowodowane korzystaniem z tej aplikacji przez wielu użytkowników w jednym czasie.

Po potwierdzeniu tożsamości wyborca otrzyma od komisji karty do głosowania. Otrzymanie kart należy potwierdzić własnym podpisem w przeznaczonej na to rubryce spisu wyborców.

Następnie wyborca udaje się do miejsca zapewniającego tajność głosowania. Są to przygotowanie w lokalu wyborczym łatwo dostępne miejsca umożliwiające każdemu wyborcy nieskrępowane zapoznanie się z kartami do głosowania oraz ich wypełnienie w sposób niewidoczny dla innych osób. Głosowanie polega na postawieniu znaku „X” (stanowiącego co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce obok nazwiska kandydata.

Wyborca wrzuca kartę do wykonanej z przezroczystego materiału urny wyborczej. Musi ona znajdować się w dostępnym i widocznym miejscu lokalu wyborczego.

Trzy lub cztery karty do głosowania

Wyborca otrzyma w lokalu wyborczym cztery lub trzy karty do głosowania. W większości gmin będzie można oddać aż cztery głosy - po jednym w głosowaniu na radnych: gminy, powiatu i województwa oraz jeden przy wyborze wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Na dole każdej karty znajdzie się informacja o sposobie głosowania. Wszystkie karty do głosowania będą koloru białego, przy czym nazwiska kandydatów będą wydrukowane na kolorowym tle.

Tam, gdzie wyborcy otrzymają cztery karty do głosowania, nazwiska kandydatów znajdą się na tle:

szarym – w wyborach do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców oraz powyżej 20 tys. mieszkańców,

żółtym – w wyborach do rad powiatu,

niebieskim – w wyborach do sejmików wojewódzkich i różowym w wyborach wójta, burmistrza.

W miastach na prawach powiatu wyborcy otrzymają tylko trzy karty. Nazwiska kandydatów znajdą się na tle:

szarym – do rady miasta,

niebieskim – do sejmików wojewódzkich,

różowym – w wyborach prezydenta miasta.

Kart wyborczych w miastach na prawach powiatu jest mniej, gdyż nie odbywają się w nich wybory do rad powiatu.

Jedynie w Warszawie wyborcy oprócz tych trzech kart otrzymają dodatkowo kartę w wyborach do rady dzielnicy – nazwiska kandydatów znajdą się na niej na tle żółtym.

Godziny otwarcia i zamknięcia lokali wyborczych

W dniu wyborów, 7 kwietnia 2024 r., lokale wyborcze zostaną otwarte rano o godzinie 7.00. Wyborcy będą mogli oddawać swoje głosy do godziny 21.00 wieczorem.

Zakończenie głosowania o godzinie 21.00 zarządza przewodniczący obwodowej komisji wyborczej. Wtedy głos będą mogli oddać wyłącznie ci wyborcy, którzy przybyli do lokalu wyborczego przed godziną zakończenia głosowania.

W wyjątkowych sytuacjach komisja wyborcza może zarządzić przerwanie głosowania. Jeżeli na skutek nadzwyczajnych wydarzeń głosowanie zostało przejściowo uniemożliwione, obwodowa komisja wyborcza może zarządzić jego przerwanie, przedłużenie albo odroczenie do dnia następnego.