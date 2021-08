Dopłata do czynszu z programu Mieszkanie na Start - ile wynosi w poszczególnych miastach? Kto i gdzie może po nią sięgnąć?

Tylko 731 gospodarstw domowych w 14 gminach korzysta z dopłaty do czynszu po półtrora roku obowiązywania programu Mieszkanie na Start. Przeciętna dopłata wynosi ok. 271 zł – ustalił portal GetHome.pl.

W założeniu program Mieszkanie na Start ma zapewniać wsparcie najemcom mieszkań budowanych przez inwestorów, także prywatnych, we współpracy z gminami. Ale choć próg dochodowy uprawniający do dopłaty czynszowej jest wysoki, to efekty programu są na razie skromne.

Gdzie najemcy dostają dopłatę do czynszu?

Z danych, które udostępnił nam Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) wynika, że dopłaty wypłacane są obecnie w 14 gminach dla 731 gospodarstw domowych składających się łącznie z 1921 osób.

Najwięcej rodzin dostaje dopłatę w Białej Podlaskiej. Jest ona pierwszą gminą, z którą BGK zawarł umowę w tej sprawie. Biała Podlaska jest też jedna z pierwszych gmin, w których spółka PFR Nieruchomości oddała do użytkowania mieszkania w programie Mieszkanie Plus. Dopłatę do czynszu dostaje tam 161 ze 186 rodzin, które dostały klucze do mieszkań. Z dopłat korzysta także m.in. 61 ze 192 rodzin najmujących Mieszkania Plus w Wałbrzychu oraz 121 ze 172 w Gdyni.

BGK wyjaśnia, że dopłaty trafiają także do najemców mieszkań budowanych przez towarzystwa budownictwa społecznego. W czerwcu łączna kwota wypłaconych dopłat sięgała 198 tys. zł, czyli średnio niespełna 271 zł na gospodarstwo domowe.

Ile wynosi dopłata do czynszu w poszczególnych miastach?

Pamiętajmy, że to, ile dostanie najemca zależy od miasta, a ściślej od wysokości obowiązującego w nim wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m kw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych oraz metrażu mieszkania.

Np. rodzinie z dzieckiem przysługuje dopłata do 50 m kw. Jeśli ta rodzina spełnia kryterium dochodowe (jej miesięczne zarobki nie mogą przekraczać 9,3 tys. zł), to do obliczenia dopłaty do czynszu potrzebna jest wysokość wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m kw. W Białej Podlaskiej wynosi on obecnie 3952,61 zł (dane za III kw. 2021 r.). Jeśli pomnożymy 50 (powierzchnia normatywna) przez 3952,61 (koszt 1 m kw.) i 0,018 (współczynnik dopłaty 1,8%), a wynik podzielimy przez 12 (liczba miesięcy w roku), wyjdzie nam 296,45 zł. Taką dopłatę do czynszu będzie dostawała co miesiąc ta rodzina.

A na jaką dopłatę mogą liczyć podobne gospodarstwa domowe w pozostałych miastach?

Więcej najemców objętych dopłatą do czynszu

Niewykluczone, że lista miast i inwestycji z mieszkaniami na wynajem W tej sytuacji rząd rozszerzył w tym roku krąg potencjalnych beneficjentów programu Mieszkanie na Start. Dzięki ustawie o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa”, od stycznia po dopłatę do czynszu mogą sięgać także najemcy podnajmujący mieszkania, które gmina najęła od prywatnych inwestorów. Rząd liczy, że skłoni w ten sposób gminy do wykorzystywania mieszkań czynszowych budowanych np. przez fundusze. Teoretycznie takie rozwiązanie jest dla nich korzystne, bo ryzyko bieżącego pokrywania czynszu w całości przejmowałaby gmina (jako bezpośredni najemca). BGK nie ujawnia, czy miały już miejsce tego rodzaju transakcje, ale to bardzo mało prawdopodobne.

Z kolei obowiązująca od kwietnia ustawa „o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości” umożliwia sięgnięcie pod dopłatę najemcom mieszkań, które gmina uzyska od prywatnego inwestora w ramach rozliczenia „lokal za grunt”. Na efekty tej ustawy trzeba jeszcze poczekać. Podobnie jak w przypadku trzeciej ustawy, która weszła w życie w lipcu. Zapewnia ona wsparcie najemcom lokali dzierżawionych przez społeczne agencje najmu (SAN) od prywatnych właścicieli mieszkań.

Dodajmy, że zarówno najemcy, jak i właściciele mieszkań czy domów mogą ubiegać się w gminie o dodatek mieszkaniowy. Ba, w budynkach objętych programem Mieszkanie na Start można skorzystać z obu form wsparcia. Jednak w przypadku dodatku mieszkaniowego kryterium dochodowe jest dużo ostrzejsze. Np. dochód trzyosobowej rodziny nie może zbytnio przekraczać 4650 zł (1550 zł na osobę). GUS podaje, że w ostatnich latach z dodatku mieszkaniowego korzystało ok. 3 mln gospodarstw domowych będących najczęściej najemcami mieszkań komunalnych. Przeciętna wysokość dodatku wynosiła ok. 207 zł.

Autor: Marek Wielgo, ekspert portalu GetHome.pl