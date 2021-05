Polski Ład w ochronie zdrowia – co się zmieni?

Nowy Ład w ochronie zdrowia. 7% PKB na zdrowie, program Profilaktyka 40+ oraz zniesienie limitów u specjalistów – to najważniejsze propozycje Polskiego Ładu dotyczące zdrowia. Jakie zmiany przewiduje nowy program PiS i całej Zjednoczonej Prawicy w celu poprawy ochrony zdrowia Polaków?

Co to Polski Ład?

Polski Ład (Nowy Ład) to nowy dokument programowy partii rządzących, a więc wchodzących w skład koalicji Zjednoczonej Prawicy - PiS, Solidarnej Polski i Porozumienia. Jak piszą we wstępie autorzy dokumentu – „To czas na kolejny przełom. Czas na Polski Ład – kompleksową strategię przezwyciężenia skutków pandemii. To nasz plan gospodarczej odbudowy. I nowa nadzieja na dobrą przyszłość.”

Szczególnie w czasie pandemii koronawirusa Polacy odczuli jak ważna jest sprawna i odpowiednio dofinansowana służba zdrowia. Zdrowie jest więc jednym z głównych filarów Nowego Polskiego Ładu PiS. Oto najważniejsze propozycji partii rządzącej dotyczące zdrowia Polaków.

Nowy Ład: 7% PKB na zdrowie

Zwiększenie wydatków na zdrowie do poziomu 7% PKB jest jednym z pięciu fundamentów Polskiego Ładu. Celem jest osiągnięcie średniej wydatków na zdrowie w relacji do PKB w ciągu 6 lat. Już w 2023 r. ma ona osiągnąć poziom 6 proc. PKB.

Nowe środki mają być przeznaczone na inwestycje, cyfryzację, nowe kadry i nowoczesne terapie. Rada Ministrów ma przyjąć te zmianę już we wrześniu 2021 r.

PKB zdrowie

Nowy Ład: Składka zdrowotna

Aby zagwarantować wyższe dochody systemu ochrony zdrowia, Nowy Ład PiS zakłada wprowadzenie takich samych zasad opłacania składki zdrowotnej dla działalności gospodarczych jak w przypadku umów o pracę (proporcjonalnie do dochodu).

Profilaktyka 40+

W propozycjach programowych Polskiego Ładu znajdziemy też uruchomienie programu badań profilaktycznych dla osób powyżej 40 roku życia finansowanego ze środków publicznych. Aby jak najwięcej Polaków wzięło w nim udział, planowane jest połączenie go z okresowymi badaniami medycyny pracy. Póki co w dokumencie nie znajdujemy większej ilości szczegółów na temat zasad planowanego programu Profilaktyka 40+.

Zniesienie limitów u specjalistów

Kolejne rozwiązanie proponowane w Nowym Ładzie ma skrócić kolejki do specjalistów. Rozszerzona ma zostać opieka ambulatoryjna i zniesione limity przyjęć u specjalistów we wszystkich dziedzinach medycyny dla wszystkich Polaków, także u pacjentów poniżej 18. roku życia.

Wyższe wynagrodzenia medyków

Zgodnie z Polskim Ładem minimalne wynagrodzenie pracowników medycznych ma zostać podwyższone. Planowane jest także dalsze zwiększanie wynagrodzeń młodych lekarzy, w szczególności w dziedzinach priorytetowych, a także wprowadzenie kredytów na studia niestacjonarne oraz stypendiów na studia medyczne i specjalizacje (bezzwrotnych po odpracowaniu w publicznym systemie ochrony zdrowia).

Wprowadzona ma zostać szybka ścieżka wejścia do zawodu dla pielęgniarek, które mają kwalifikacje, a nie pracują w zawodzie. Nowy Ład przewiduje także kredyty na start dla medyków po egzaminie specjalizacyjnym lub powrocie z zagranicy a także sukcesywne zwiększanie liczby lekarzy specjalistów.

Zobacz również: Minimalne wynagrodzenie w ochronie zdrowia 2021

Fundusz Modernizacji Szpitali i Fundusz Medyczny

Program unowocześniania i modernizacji infrastruktury zapisany w Nowym Ładzie będzie się opierać na przekazywaniu samorządom środków na realizację inwestycji w placówkach opieki zdrowotnej funkcjonujących na ich terenie.

Fundusz Medyczny ma zaś służyć finansowaniu drogich terapii, onkologii i realizacji badań nad nowymi terapiami.

Agencja Rozwoju Szpitali

Polski Ład zakłada utworzenie podmiotu odpowiedzialnego za opracowanie programów optymalizacyjnych i modernizacyjnych. Agencja Rozwoju Szpitali będzie również odpowiadać za monitorowanie wdrażanych programów, ewentualne zmiany w procesach rozwoju, modernizacji i restrukturyzacji, a także analizę ich efektów. Planowane jest także stworzenie korpusu menedżerów i zmianę struktury właścicielskiej szpitali.

Drugi etap reformy sieci szpitali

Głównym elementem reformy sieci szpitali ma być wprowadzenie obowiązkowego monitorowania jakości klinicznej obsługi pacjenta i efektywności zarządzania. Zmienione zostaną kryteria przypisania do sieci szpitali, analiza porównawcza będzie obowiązkowa, a na jej podstawie wyłonieni zostaną liderzy szpitalnictwa.

Ustawa o jakości

Ma zostać przyjęta ustawa o jakości, która pozwoli na każdym poziomie systemu ochrony zdrowia zaimplementować mechanizmy akredytacji i monitorowania jakości. Ponadto pozwoli zbudować m.in. krajowy system monitorowania zdarzeń niepożądanych. System ten w wielu krajach, przy zapewnieniu ochrony i bezpieczeństwa osobom zgłaszającym takie zdarzenia, w istotny sposób wpłynął na poprawę rozwiązań dotyczących działalności medycznej i organizacji pracy.

Krajowa Sieć Onkologiczna i Kardiologiczna

Nowy Polski Ład zakłada rozbudowanie prowadzonej dotychczas pilotażowo Krajowej Sieci Onkologicznej a także budowę Krajowej Sieci Kardiologicznej. Ma to umożliwić łatwiejszy dostęp pacjentów do diagnostyki i terapii, koordynację leczenia, wdrożenie programów prewencji pierwotnej i wtórnej, a przez to obniżenie śmiertelności z powodu chorób, pozostających wciąż głównymi przyczynami zgonów Polaków.

Centrum Obsługi Pacjenta i System Informacji Medycznej (SIM)

Polski Ład stawia również na rozwój nowoczesnych technologii w służbie zdrowia. Ma powstać Centrum Obsługi Pacjenta – pacjent.gov.pl, które stanowić będzie kompleksowe narzędzie obsługi oraz polepszy komunikację z pacjentem.

Ponadto System Informacji Medycznej (SIM) będzie umożliwiał przekazywanie lekarzowi – za zgodą pacjenta – informacji o związanych z pacjentem zdarzeniach medycznych, a także jego elektronicznej dokumentacji dotyczącej zdrowia. Kolejnym modułem będą zapisy na wizytę u lekarza przez telefon i internet, co umożliwi łatwiejszą rejestrację do specjalistów, a także pozwoli na przesyłanie przypomnień SMS-owych o wizytach.

Usprawniona nocna pomoc lekarska

Zgodnie z nowym programem PiS szpitale mają działać na zasadzie trzech etapów kontaktu z pacjentem w ramach nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej. Pierwszy poziom to wstępna diagnostyka i e-rejestracja pacjenta; drugi – sieć powiatowych ambulatoriów całodobowych, trzeci – interwencja karetki ratownictwa medycznego i transport do szpitalnego oddziału ratunkowego.

Program badawczy nad COVID-19

Polski Ład przewiduje wsparcie finansowe dla zespołów badawczych z najlepszych polskich uniwersytetów i szpitali dla prac nad lekami i szczepionkami chroniącymi przed kolejnymi mutacjami wirusa. Dla chorych, którzy wymagają pomocy w rekonwalescencji postcovidowej, realizowany będzie program rehabilitacji.

Powszechny i bezpłatny dostęp do badań prenatalnych

Nowy Ład Prawa i Sprawiedliwości ma na celu także zapewnienie dostępu do diagnostyki prenatalnej dla wszystkich kobiet w ciąży. Obecnie działający Program Badań Prenatalnych skierowany jest tylko do kobiet przynależących do grupy ryzyka. Rozszerzenie bezpłatnej diagnostyki na wszystkie kobiety w ciąży ma obniżyć śmiertelność okołoporodową, a także umożliwić wczesne leczenie chorób dzieci już w łonie matki.

Darmowa szczepionka przeciwko HPV

Wirus HPV jest najczęstszą przyczyną występowania raka szyjki macicy. W Polsce w ciągu roku diagnozuje się ten nowotwór u ok. 3,5 tys. kobiet, z których około połowa umiera. Dlatego Nowy Ład ma zagwarantować darmową szczepionkę przeciwko HPV.