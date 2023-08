Wakacje w tropikach. Jak uchronić się przed chorobami?

Wakacje w tropikach – jak należy przygotować się do takiego wyjazdu? Urlop w tropikach, a także w krajach subtropikalnych staje się coraz popularniejszy. Niestety taki wyjazd to ryzyko groźnych chorób. Jak się przed nimi chronić? Do jakiego powinniśmy udać się lekarza przed wyjazdem?

Jak przygotować się do wyjazdu?

Warto zapoznać się z prawem i ubezpieczyć

Wizyta u lekarza przed wyjazdem

Polacy bagatelizują zabezpieczenia

Wizyta u lekarza po powrocie Wakacje w tropikach to bez wątpienia wspaniała pogoda i spotkanie z odmienną kulturą i przyrodą. Ale nie tylko – to także niebezpieczeństwo chorób. Dlatego bardzo ważnym czynnikiem jest odpowiednie przygotowanie się do wyjazdu, które pozwoli zadbać nie tylko o komfort w podroży, ale także zminimalizuje ryzyko komplikacji zdrowotnych. W subtropikalnych i tropikalnych rejonach świata jest się dużo bardziej narażonym na wszelkie choroby zakaźne oraz zatrucia bakteryjne, przegrzania słoneczne, ugryzienia przez drapieżniki, ukąszenia owadów, poparzenia przez rośliny czy meduzy. W rejonach takich warunki sanitarne niejednokrotnie przedstawiają wiele do życzenia. Nie wszędzie też opieka medyczna jest na wysokim poziomie. Czynniki te sprzyjają łatwemu rozprzestrzenianiu się niebezpiecznych chorób tropikalnych, które mogą pokrzyżować nawet najciekawsze plany urlopowe. Jak przygotować się do wyjazdu? Podstawą bezpiecznych wakacji w krajach o niskim poziomie medycznym i sanitarnym jest profilaktyka. W medycynie podróży zawsze sprawdza się zasada, że lepiej zapobiegać, niż leczyć. Wśród chorób i dolegliwości najczęściej występujących podczas podróży w tropikalne strefy klimatyczne znalazły się: malaria;

żółta gorączka (żółta febra);

gorączka krwotoczna denga;

dur brzuszny. Jak czytamy na stronie NFZ, wykonanie szczepień ochronnych to najlepszy sposób zabezpieczenia przed zachorowaniem w czasie podróży bądź też po jej zakończeniu. Uodpornienie najlepiej rozpocząć około 6-8 tygodni przed planowanym wyjazdem. Należy pamiętać, że niektóre szczepienia wymagają podania kilku dawek w określonym schemacie szczepienia. Dalszy ciąg materiału pod wideo Warto zapoznać się z prawem i ubezpieczyć Turyści powinni pamiętać, że przed i w czasie wyjazdu obowiązują pewne zasady, które pozwolą ustrzec się przed niebezpieczeństwem. Dla własnej wiedzy warto zapoznać się z prawem. Artykuł 13 ustawy o turystyce z 23 sierpnia 1997 r. obliguje biura podróży do informowania o zagrożeniach chorobami tropikalnymi oraz udzielenia przynajmniej skróconych wskazówek jak zabezpieczać się przed tego rodzaju problemami zdrowotnymi. W przypadku, gdy biuro podróży nie dopełni tego obowiązku, osoba zainteresowana powinna pamiętać o zasięgnięciu informacji we własnym zakresie. Dobrze jest się ubezpieczyć, planując wyjazd do ciepłych krajów. Przed wybieraniem wakacyjnej oferty, należy dokładnie przeczytać umowę: sprawdzić, czy przewidywany zakres odszkodowania obejmuje choroby nabyte w tropiku, czy gwarantowane jest leczenie w szpitalu i transport do kraju. Jeżeli ubezpieczenie zagwarantowane przez biuro turystyczne nie uwzględnia takiej opcji, powinniśmy wykupić sobie dodatkowe ubezpieczenie. Wizyta u lekarza przed wyjazdem Przed urlopem najlepiej jest udać się do poradni medycyny podróży, gdzie wykonamy badania oraz sprawdzimy, jakie szczepienia wymagane są w danym kraju. Może się zdarzyć, że bez Międzynarodowego Świadectwa Szczepień (International Certificate of Vaccination), które wydają lekarze wykonujący zabiegi, nie zostaniemy wpuszczeni do niektórych krajów Afryki i Azji. Wizytę u lekarza najlepiej zaplanować na 6-8 tygodni przed wyjazdem, w przeciwnym razie szczepionki zaczną nas chronić zbyt późno lub nie zdążymy wykonać wszystkich zalecanych szczepień. Jeżeli na wyjazd (najczęściej z biurem podróży) decydujemy się w ostatniej chwili i na zalecane szczepienia nie ma czasu – należy szczegółowo wypytać specjalistę o zasady profilaktyki, a w trakcie wakacji ściśle ich przestrzegać. Polacy bagatelizują zabezpieczenia Według badań 70 procent Polaków bagatelizuje zabezpieczenia przed wyjazdem w strefę międzyzwrotnikową. Pytani, dlaczego zaniedbali własne zdrowie, twierdzą, że wydatek rzędu kilkuset złotych, nie mieścił się w urlopowym budżecie. Polacy najczęściej przywożą z tropikalnych wakacji: dur brzuszny;

wirusowe zapalenie wątroby;

salmonellozę, leiszmaniozę;

czerwonkę;

choroby skóry. Ryzyko zakażenia się tropikalną chorobą uzależnione jest od rodzaju wypoczynku i przeprowadzonej profilaktyki. Najczęściej dochodzi do zakażenia w dżungli. Duże ryzyko niesie ze sobą przebywanie na terenach podmokłych czy wiejskich. Czynnikami podnoszącymi ryzyko zakażenia jest spanie m.in. w namiocie, wiejskiej chacie z widokiem na plażę, przygodne kontakty seksualne z miejscowymi. Jednakże tropikalną chorobą można zarazić się także przebywając w luksusowych ośrodkach all inclusive. Specjaliści podkreślają, że wystarczy drink z lodem ze skażonej wody, który może spowodować zakażenie amebą. Wyjeżdżają w tropiki należy zabrać ze sobą własną apteczkę. Powinny się w niej znaleźć: środki opatrunkowe i dezynfekujące;

repelenty przeciw komarom;

tabletki przeciwbiegunkowe, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Wizyta u lekarza po powrocie Po powrocie z wakacji w tropikach nawet, gdy nic nam nie dolegało i nie dolega, warto wybrać się do poradni po raz drugi, celem wykonania podstawowych badań. Malaria i wiele chorób pasożytniczych mogą przez wiele tygodni po powrocie nie dawać żadnych objawów. Podsumowanie: przed wyjazdem w tropiki odwiedź lekarza specjalistę medycyny morskiej i tropikalnej. Stosuj się do jego zaleceń. Zaszczep się. Weź pod uwagę nie tylko szczepienia obowiązkowe w danym kraju, ale też zalecane. Spakuj apteczkę podręczną. Zabierz książeczkę szczepień. W przypadku, gdy wybierasz się do kraju, w którym można zarazić się malarią, ustal z lekarzem odpowiednią dla siebie chemioprofilaktykę przeciwmalaryczną. Zobacz również: Wybierasz się na wakacje w tropiki? Koniecznie odwiedź lekarza medycyny podróży!

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Infor.pl