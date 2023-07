Lekarz przed podróżą w tropiki? Obowiązkowo!

Groźne choroby na wakacjach w tropikach. Medycyna podróży i przygotowywanie się do bezpiecznego wyjazdu na wakacje jest tematem kolejnej "Środy z Profilaktyką", przypadającej 5 lipca w ramach akcji edukacyjnej Narodowego Funduszu Zdrowia. NFZ przypomina zasady bezpiecznego wypoczynku.

Groźne choroby na wakacjach w tropikach

Kraje tropikalne i egzotyczne są coraz częstszym celem naszych wakacyjnych podróży. Jak wskazał NFZ – wyjazdy w tropiki i do krajów subtropikalnych wiążą się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia niektórych chorób. Do najczęstszych należą: malaria, żółta gorączka (żółta febra), gorączka krwotoczna denga i dur brzuszny.

NFZ zaznaczył, ze zapobieganie malarii składa się z dwóch elementów: metod utrudniających zarażenie, zmniejszających liczbę ukłuć przez komary i z profilaktyki swoistej, polegającej na przyjmowaniu tabletek przeciwmalarycznych. "Zgodnie z zaleceniami podczas pobytu w rejonach występowania malarii zabezpiecz się w odpowiednie leki, zakładaj odpowiednią odzież, stosuj środki na owady oraz zabezpieczaj okna moskitierami" – zaapelował Fundusz.

Jak się zabezpieczyć przed podróżą?

Ponadto przed wyjazdem należy pamiętać o zaszczepieniu się przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby (WZW) typu A i B, cholerze, i durowi brzusznemu. Będąc na miejscu, należy często myć ręce, zwłaszcza przed każdym posiłkiem, wybierać jedzenie pochodzące z pewnych źródeł i pić wyłącznie wodę butelkowaną.

"Wykonanie szczepień ochronnych to najlepszy sposób zabezpieczenia przed zachorowaniem w czasie podróży lub po jej zakończeniu. Uodpornienie najlepiej rozpocząć ok. 6-8 tygodni przed planowanym wyjazdem. Niektóre szczepienia wymagają podania kilku dawek w określonym schemacie szczepienia" – przekazał NFZ.

Przypomniał też o profilaktyce przeciwzakrzepowej w samolocie. Podczas lotów zalecane jest noszenie luźnej i wygodnej odzieży. Gdy lot trwa powyżej 4 godzin, jeśli to możliwe, zaleca się poruszanie po pokładzie, np. idąc do toalety. Siedząc w fotelu można ćwiczyć mięśnie łydek, by zapobiec zastojom w żyłach.

"Przed wyjazdem rozważ wizytę w punkcie szczepień stacji sanitarno-epidemiologicznej lub w specjalistycznej poradni lekarskiej dla podróżujących. Dowiedz się jakie choroby zakaźne występują w tym kraju, jakie dają objawy i gdzie znajdziesz najbliższy punkt pomocy medycznej" – zaapelował NFZ.

Środa z Profilaktyką

W ramach cyklicznej akcji "Środa z Profilaktyką" Narodowy Fundusz Zdrowia zajmuje się różnymi aspektami zdrowia.

Materiały edukacyjne przygotowane w ramach akcji "Środa z Profilaktyką" są dostępne bezpłatnie na kanale YouTube Akademia NFZ, Facebooku Akademia NFZ i na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-oddzialow. (PAP)

Autorka: Aleksandra Kiełczykowska

ak/ joz/

