Kalendarz badań. Sprawdź, jakie badania warto wykonać w Twoim wieku

Początek roku to dobry moment na zrobienie kompletu badań profilaktycznych. Pomoże w tym przygotowany przez NFZ kalendarz, który wygeneruje listę badań dopasowanych do płci i wieku.

Nowy rok, nowe badania profilaktyczne

Nowy rok to często czas postanowień. Może jednym z nich będzie kompleksowe zadbanie o swoje zdrowie? Warto zacząć od profilaktyki, bo to podstawa. Wczesne wykrycie wielu chorób daje szansę na ich wyleczenie. Szereg chorób rozwija się bezobjawowo, a objawy mogą pojawiać się w już zaawansowanym stadium. Badania profilaktyczne pozwalają na wychwycenie nieprawidłowości, zanim jeszcze pojawią się symptomy.

Jakie badania powinno się wykonać przynajmniej raz w roku?

morfologia,

badanie moczu,

badanie cholesterolu

badanie poziomu glukozy we krwi.

Pod stałą kontrolą powinno być także ciśnienie tętnicze krwi.

Kalendarz badań

Skąd wiedzieć, jakie badania, oprócz standardowo, zalecanych powinno się wykonać? Dla pogubionych Narodowy Fundusz Zdrowia przygotował praktyczny Kalendarz badań, który podpowie, jakie wizyty i badania profilaktyczne warto zrobić, będąc w konkretnym wieku. Dodatkowo, jest możliwość sprawdzenia od razu, w których placówkach te badania można zrealizować. Kalendarz jest prosty w obsłudze i intuicyjny.

Dla przykładu, sprawdźmy, jakie badania powinna wykonać kobieta w wieku 45 lat.

W tym przypadku przysługuje pakiet bezpłatnych badań diagnostycznych w ramach programu profilaktycznego „Profilaktyka 40 PLUS”. W pakiecie można wykonać następujące badania:

morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi,

pomiar stężenia cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy,

pomiar stężenia glukozy we krwi,

AlAT, AspAT, GGTP,

pomiar poziomu kreatyniny we krwi,

badania ogólne moczu,

badania poziomu kwasu moczowego we krwi,

badania na krew utajoną w kale,

pomiar ciśnienia tętniczego,

pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI).

Zalecana jest także profilaktyczna wizyta kontrolna u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz ginekologa.

Ważne Od 1 lipca 2022 r. lekarz podstawowej opieki zdrowotnej ma możliwość wystawienia skierowania na badania, które wcześniej mogły być zlecane tylko przez specjalistów.

Kolejną rzeczą do sprawdzenia jest stan uzębienia. Bezpłatny przegląd stomatologiczny można zrobić w placówce, która ma kontrakt z NFZ. Raz w miesiącu kobieta powinna wykonać samobadanie piersi i, gdy tylko zauważy jakąkolwiek nieprawidłowość, zgłosić się do lekarza. Cytologia w ramach NFZ przysługuje raz na 36 miesięcy (w przypadku obciążenia czynnikami ryzyka, raz na 12 miesięcy). Mammografię powinno się wykonywać co dwa lata (w przypadku kobiet o podwyższonym ryzyku raka piersi - raz w roku). Raz w roku warto wykonać również profilaktyczne badanie znamion. W sezonie jesienno-zimowym dobrze jest zaszczepić się przeciwko grypie. Szczepionka jest refundowana w 50%.

