Badania krwi i inne medyczne badania laboratoryjne - nowe przepisy od 10 grudnia 2023 r.

Minister zdrowia przygotował projekt rozporządzenia w sprawie wykazu zabiegów i czynności polegających na pobraniu od pacjenta materiału biologicznego do badań laboratoryjnych oraz osób uprawionych do ich wykonywania. Rozporządzenie to ma wejść w życie 10 grudnia 2023 r. Co się zmieni?

Aktualnie omawiany projekt rozporządzenia jest w trakcie uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. Nowe rozporządzenie ma zastąpić aktualnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Zdrowia z 3 listopada 2004 r. w sprawie wykazu zabiegów i czynności polegających na pobraniu od pacjenta materiału do badań laboratoryjnych (Dz. U. poz. 2481) wydane na podstawie upoważnienia zawartego w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2162). Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika z wejścia w życie ustawy z 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej uchylającej ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej.

Jakie przepisy znajdą się w nowym rozporządzeniu dot. badań laboratoryjnych?

W nowym rozporządzeniu znajdzie się wykaz zabiegów i czynności polegających na pobraniu od pacjenta materiału do badań laboratoryjnych oraz wykaz osób uprawnionych do wykonywania tych zabiegów i czynności.



Lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu oraz specjalizację I lub II stopnia w dziedzinie analityki lub w dziedzinie mikrobiologii, lub w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej lub lekarz posiadający specjalizację II stopnia w dziedzinie mikrobiologii i serologii, lub lekarz posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej lub w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej - będzie miał prawo do pobierania każdego rodzaju materiału niezbędnego do wykonania badania laboratoryjnego zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej.



Zaś do pobrania krwi żylnej z żył obwodowych kończyn, pobrania krwi włośniczkowej z opuszka palca i palucha, z piętki i płatka ucha, pobrania wymazów z powłok skórnych, nosa, nosogardła, gardła, worka spojówkowego, przewodu słuchowego zewnętrznego i odbytu, zeskrobiny z paznokci i skóry oraz pobrania włosa będą mieli prawo:

- diagnosta laboratoryjny,

- osoba posiadająca tytuł zawodowy licencjata na kierunku analityka medyczna,

- technik analityki medycznej.

A co z pielęgniarkami?

W uzasadnieniu omawianego projektu zauważono, że przepisy zawarte w projekcie nowego rozporządzenia "…nie regulują kwestii pobierania materiału do badań przez osoby wykonujące inne zawody medyczne, np. pielęgniarki, położne oraz inne osoby, które posiadają uprawnienia do pobierania materiału do badań na podstawie innych przepisów".



Ministerstwo Zdrowia wskazuje, że na podstawie rozporządzenia z 28 lutego 2017 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego - pielęgniarka i położna może pobierać do celów diagnostycznych bez zlecenia lekarskiego każdy rodzaj materiału do badania, którego pobieranie wynika z uprawnień zawodowych nabytych w ramach kształcenia przeddyplomowego i podyplomowego, w szczególności krew żylną, mocz, ślinę, kał, włosy, wyskrobiny z paznokci, wymaz z górnych dróg oddechowych, wymaz z rany, wymaz z dróg moczowych i narządów płciowych, wymaz z odbytu, wymaz z oka, wymaz z policzka i wymazy cytologiczne.

Termin wejścia w życie nowego rozporządzenia

Projekt zakłada, że nowe rozporządzenie wejdzie w życie 10 grudnia 2023 r.

Źródło: Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu zabiegów i czynności polegających na pobraniu od pacjenta materiału biologicznego do badań laboratoryjnych oraz osób uprawionych do ich wykonywania.