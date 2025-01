Leczenie zębów na koszt NFZ: więcej bezpłatnych świadczeń od 2025 r. Czy trzeba mieć skierowanie do dentysty? Ile czeka się na wizytę?

Oczywiście większość osób leczy w Polsce zęby prywatnie za własne pieniądze, ale trzeba wiedzieć, że można to zrobić również w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, czyli – jak to się mówi potocznie „na NFZ”. Lista takich refundowanych świadczeń stomatologicznych jest całkiem długa. Trzeba tylko znaleźć dentystę (stomatologa), który ma podpisaną umowę z NFZ na udzielanie świadczeń stomatologicznych. Przedstawiamy listę świadczeń gwarantowanych (refundowanych przez NFZ) z zakresu leczenia stomatologicznego obowiązujących teraz, a także informujemy o rozporządzeniu, które wydłużyło listę tych świadczeń od 3 stycznia 2025 roku.

Można leczyć zęby za składkę zdrowotną - finansowane przez NFZ: przepisy, zakres świadczeń

To jakie świadczenia stomatologiczne przysługują ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia jest określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 2148; ostatnia zmiana: Dz.U. z 2025 r., poz. 1). W tym rozporządzeniu i załącznikach do niego są dokładnie określone wykazy oraz warunki realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego, które refunduje NFZ. Są to:



Świadczenia ogólnostomatologiczne - załącznik nr 1 do rozporządzenia.



Wśród tych świadczeń znajdują się m.in.:

- Badanie lekarskie stomatologiczne, które obejmuje również instruktaż higieny jamy ustnej - 1 raz w roku kalendarzowym;



- Badanie lekarskie kontrolne - 3 razy w roku kalendarzowym, a w przypadku kobiet w ciąży i w okresie połogu nie częściej niż 1 raz na kwartał;



- Znieczulenie miejscowe powierzchniowe;



- Leczenie próchnicy powierzchniowej (z użyciem kompozytowych, chemoutwardzalnych plomb - nie ma już wypełnień z toksycznego amalgamatu);



- Leczenie endodontyczne (tzw. kanałowe) zęba z wypełnieniem 1 kanału ze zgorzelą miazgi - świadczenie to u dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobiet w ciąży i w okresie połogu jest udzielane w całym uzębieniu. A u osób powyżej 18. roku życia jest udzielane z wyłączeniem zębów przedtrzonowych i trzonowych. Świadczenie nie obejmuje opracowania i odbudowy ubytku korony zęba.



- Leczenie endodontyczne (tzw. kanałowe) z wypełnieniem 2 kanałów - Świadczenie nie obejmuje opracowania i odbudowy ubytku korony zęba. Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobietom w ciąży i w okresie połogu.



- Leczenie endodontyczne (kanałowe) z wypełnieniem 3 kanałów - świadczenie to nie obejmuje opracowania i odbudowy ubytku korony zęba. Świadczenie to jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobietom w ciąży i w okresie połogu.



- Usunięcie zęba jednokorzeniowego i wielokorzeniowego (także chirurgicznie) - ale bez znieczulenia;



- Usunięcie złogów nazębnych (tzw. kamienia) z 1/2 łuku zębowego - 1 raz w roku kalendarzowym w obrębie całego uzębienia.



- Usunięcie złogów nazębnych (tzw. kamienia) ze wszystkich zębów - to świadczenie jest udzielane kobietom w ciąży i w okresie połogu, nie częściej niż 1 raz na 6 miesięcy, w obrębie całego uzębienia.



- Uzupełnienie braków zębowych za pomocą protezy częściowej włącznie z prostymi doginanymi klamrami - świadczenie to obejmuje uzupełnienie za pomocą ruchomej protezy akrylowej częściowej z zastosowaniem elementów doginanych utrzymujących lub podpierających w liczbie według wskazań indywidualnych 1 raz na 5 lat (ograniczenie nie dotyczy osób po operacyjnym usunięciu nowotworów w obrębie twarzoczaszki).



- Naprawa protezy - 1 raz na 2 lata;



- Wizyta adaptacyjna – dotyczy pierwszych wizyt małych dzieci (do ukończenia 6. roku życia).



- Zabezpieczenie profilaktyczne bruzd lakiem szczelinowym – za każdy ząb - świadczenie to dotyczy bruzd pierwszych trzonowców stałych i jest udzielane 1 raz do ukończenia 8. roku życia oraz bruzd drugich trzonowców stałych i jest udzielane 1 raz do ukończenia 14. roku życia.



- Lakierowanie zębów 1/4 łuku zębowego - świadczenie to dotyczy wszystkich zębów stałych i jest udzielane nie częściej niż 1 raz na kwartał – za każdą 1/4 łuku zębowego. Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.

Ważne Co ważne, jeżeli korzystamy z usług dentysty, który ma kontrakt z NFZ i decydujemy się na opisywane tu świadczenia refundowane, to nie ma możliwości dopłacania do standardu wyższego niż oferuje NFZ. Czyli np. nie można dopłacić za znieczulenie przy wyrywaniu zęba. Zatem trzeba albo wybrać standard oferowany przez NFZ albo z niego zrezygnować przy danym świadczeniu.

Świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia - załącznik nr 2 do rozporządzenia.



Wśród nich są m.in.:

- badanie lekarskie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej - 1 raz w roku kalendarzowym;

- badania kontrolne - 3 razy w roku;

- usuwanie złogów nazębnych z 1/2 łuku zębowego - 1 raz w roku kalendarzowym w obrębie całego uzębienia;

- zabezpieczenie lakiem szczelinowym bruzd zębów szóstych (raz do ukończenia 8 roku życia);

- lakierowanie wszystkich zębów stałych;

- impregnacja zębiny zębów mlecznych;

- leczenie próchnicy zębów mlecznych i stałych;

- kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa w zębach stałych;

- leczenie chorób przyzębia (zmian na błonie śluzowej jamy ustnej);

- leczenie ortodontyczne do ukończenia 12 roku życia;

- wypełnienia kompozytowe światłoutwardzalne w zakresie zębów siecznych i kłów w szczęce i żuchwie.

Świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia udzielane w dentobusie – załącznik nr 2a do rozporządzenia.



Świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia udzielane w gabinecie dentystycznym zlokalizowanym w szkole – załącznik nr 2b do rozporządzenia.



Świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w znieczuleniu ogólnym – załącznik nr 3 do rozporządzenia.



Świadczenia stomatologiczne dla świadczeniobiorców z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS – załącznik nr 4 do rozporządzenia.



Świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii – załącznik nr 5 do rozporządzenia.



Świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży – załącznik nr 6 do rozporządzenia.



Świadczenia protetyki stomatologicznej – załącznik nr 7 do rozporządzenia.



Świadczenia protetyki stomatologicznej dla świadczeniobiorców po chirurgicznym leczeniu nowotworów w obrębie twarzoczaszki – załącznik nr 8 do rozporządzenia.



Świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej – załącznik nr 9 do rozporządzenia.



Profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia – załącznik nr 10 do rozporządzenia.



Profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia udzielane w dentobusie – załącznik nr 10a do rozporządzenia.



Profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia udzielanych w gabinecie dentystycznym zlokalizowanym w szkole – załącznik nr 10b do rozporządzenia.



Świadczenia usunięcia wypełnienia amalgamatowego – załącznik nr 10c do rozporządzenia.



Wykaz materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych określa załącznik nr 11 do rozporządzenia.

W zakresie tych świadczeń gwarantowanych lekarz dentysta, który ma podpisaną umowę z NFZ zapewnić powinien bezpłatne badania diagnostyczne, leki i wyroby medyczne oraz środki pomocnicze.



Ministerstwo Zdrowia informuje, że jeżeli pacjent zgłosi się do dentysty z bólem, powinien otrzymać pomoc tego samego dnia.

Lista świadczeń stomatologicznych refundowanych przez NFZ wydłużyła się od 3 stycznia 2025 r.

Minister Zdrowia wydał 19 grudnia 2024 r. rozporządzenie zmieniające ww. rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego. To nowe rozporządzenie wydłużyło od 3 stycznia 2025 r. (czyli z dniem następującym po dniu publikacji w Dzienniku Ustaw) listę świadczeń gwarantowanych z zakresu diagnostyki, protetyki stomatologicznej, stomatologii dziecięcej oraz świadczeń profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w następujący sposób:



W wykazie świadczeń ogólnostomatologicznych (załącznik 1 do rozporządzenia z 6 listopada 2013 r.) dokonano następujących zmian:



a) w lp. 45 (chodzi tu o świadczenie pod nazwą "Lakierowanie zębów 1/4 łuku zębowego") kolumna 4 otrzymuje brzmienie:

"Świadczenie dotyczy wszystkich zębów mlecznych i stałych i jest udzielane nie częściej niż 1 raz na kwartał - za każdą 1/4 łuku zębowego. Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.",



b) w lp. 63 (chodzi tu o świadczenie pod nazwą "Rentgenodiagnostyka – zdjęcie pantomograficzne z opisem") kolumna 4 otrzymuje brzmienie:

"W przypadku:

1) osób dorosłych świadczenie jest udzielane na potrzeby leczenia endodontycznego oraz w przypadku wszystkich świadczeniobiorców przed rozpoczęciem udzielania świadczeń protetyki stomatologicznej. Świadczenie jest udzielane 1 raz na 5 lat w połączeniu ze świadczeniami gwarantowanymi z zakresu leczenia stomatologicznego;

2) dzieci i młodzieży od 5. do ukończenia 18. roku życia świadczenie jest udzielane w uzasadnionych medycznie przypadkach przy podejrzeniu nieprawidłowości rozwojowych zębów, zmian chorobowych w obrębie kości szczęk lub zapalenia przyzębia lub w diagnostyce ognisk infekcji zębo- i niezębopochodnych. Świadczenie jest udzielane 1 raz na 3 lata w połączeniu ze świadczeniami gwarantowanymi z zakresu leczenia stomatologicznego.



Świadczenie obejmuje wykonanie techniczne zdjęcia wraz z przygotowaniem opisu badania oraz wpisaniem opisu zdjęcia w dokumentację medyczną pacjenta.



Skierowanie wystawia lekarz dentysta posiadający specjalizację lub lekarz dentysta w trakcie szkolenia specjalizacyjnego.



Lekarz kierujący na badanie ma obowiązek uzasadnić w treści skierowania konieczność wykonania badania.



Wyposażenie niezbędne do realizacji świadczenia: aparat RTG do zdjęć zębowych lub radiowizjografia w lokalizacji lub dostępie.",

c) dodano nowe lp. 64-68 w brzmieniu:

64 Profilaktyczne zabezpieczenie bruzd innymi materiałami PRR typu 1 23.1004 Świadczenie dotyczy bruzd pierwszych i drugich trzonowców stałych. 65 Repozycja i unieruchomienie zwichniętego zęba lub grupy zębów - włącznie z prostym umocowaniem do zębów sąsiednich 23.2101 66 Zdjęcie jednej szyny przy wymianie unieruchomienia lub zakończeniu leczenia zachowawczego złamania szczęk 23.2209 67 Proteza całkowita górna o charakterze overdenture oparta na zabezpieczonych korzeniach 23.3104a Świadczenie obejmuje zaopatrzenie za pomocą protezy akrylowej całkowitej w szczęce 1 raz na 5 lat na zabezpieczonych korzeniach zębów uprzednio prawidłowo przeleczonych endodontycznie (procedura 23.1502), które nie wymagają usunięcia i mogą służyć jako podparcie dla protezy. Ograniczenie nie dotyczy osób po operacyjnym usunięciu nowotworów w obrębie twarzoczaszki. 68 Proteza całkowita dolna o charakterze overdenture oparta na zabezpieczonych korzeniach 23.3105a Świadczenie obejmuje zaopatrzenie za pomocą protezy akrylowej całkowitej w żuchwie 1 raz na 5 lat na zabezpieczonych korzeniach zębów uprzednio prawidłowo przeleczonych endodontycznie (procedura 23.1502), które nie wymagają usunięcia i mogą służyć jako wsparcie dla protezy. Ograniczenie nie dotyczy osób po operacyjnym usunięciu nowotworów w obrębie twarzoczaszki.

W wykazie świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia (załącznik 2 do rozporządzenia z 6 listopada 2013 r.) dokonano następujących zmian:

a) w lp. 38 (chodzi tu o świadczenie pod nazwą "Lakierowanie zębów 1/4 łuku zębowego") kolumna 4 otrzymuje brzmienie:



"Świadczenie dotyczy wszystkich zębów mlecznych i stałych i jest udzielane nie częściej niż 1 raz na kwartał - za każdą 1/4 łuku zębowego.",

b) dodaje się lp. 57-59 w brzmieniu:

57 Profilaktyczne zabezpieczenie bruzd innymi materiałami PRR typu 1 23.1004 Świadczenie dotyczy bruzd pierwszych i drugich trzonowców stałych. 58 Repozycja i unieruchomienie zwichniętego zęba lub grupy zębów - włącznie z prostym umocowaniem do zębów sąsiednich 23.2101 59 Zdjęcie jednej szyny przy wymianie unieruchomienia lub zakończeniu leczenia zachowawczego złamania szczęk 23.2209

Analogicznych zmian dokononano też:

- w wykazie świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia udzielanych w dentobusie (załącznik 2a do rozporządzenia z 6 listopada 2013 r.)

- w wykazie świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia udzielanych w gabinecie dentystycznym zlokalizowanym w szkole (załącznik 2b do rozporządzenia z 6 listopada 2013 r.)

W wykazie świadczeń ogólnostomatologicznych udzielanych w znieczuleniu ogólnym (załącznik 3 do rozporządzenia z 6 listopada 2013 r.) dokonano następujących zmian:



a) w lp. 43 (chodzi tu o świadczenie pod nazwą "Lakierowanie zębów 1/4 łuku zębowego") kolumna 4 otrzymuje brzmienie:

"Świadczenie dotyczy wszystkich zębów mlecznych i stałych i jest udzielane nie częściej niż 1 raz na kwartał - za każdą 1/4 łuku zębowego. Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.",

b) w lp. 67 (chodzi tu o świadczenie pod nazwą "Rentgenodiagnostyka – zdjęcie pantomograficzne z opisem") kolumna 4 otrzymuje brzmienie:



"W przypadku:

1) osób dorosłych świadczenie jest udzielane na potrzeby leczenia endodontycznego oraz w przypadku wszystkich świadczeniobiorców przed rozpoczęciem udzielania świadczeń protetyki stomatologicznej. Świadczenie jest udzielane 1 raz na 5 lat w połączeniu ze świadczeniami gwarantowanymi z zakresu leczenia stomatologicznego;



2) dzieci i młodzieży od 5. do ukończenia 18. roku życia świadczenie jest udzielane w uzasadnionych medycznie przypadkach przy podejrzeniu nieprawidłowości rozwojowych zębów, zmian chorobowych w obrębie kości szczęk lub zapalenia przyzębia lub w diagnostyce ognisk infekcji zębo- i niezębopochodnych. Świadczenie jest udzielane 1 raz na 3 lata w połączeniu ze świadczeniami gwarantowanymi z zakresu leczenia stomatologicznego.



Świadczenie obejmuje wykonanie techniczne zdjęcia wraz z przygotowaniem opisu badania oraz wpisaniem opisu zdjęcia w dokumentację medyczną pacjenta.



Skierowanie wystawia lekarz dentysta posiadający specjalizację lub lekarz dentysta w trakcie szkolenia specjalizacyjnego.



Lekarz kierujący na badanie ma obowiązek uzasadnić w treści skierowania konieczność wykonania badania.



Wyposażenie niezbędne do realizacji świadczenia: aparat RTG do zdjęć zębowych lub radiowizjografia w lokalizacji lub w dostępie.",



c) dodano nowe lp. 68-70 w brzmieniu:

68 Profilaktyczne zabezpieczenie bruzd innymi materiałami PRR typu 1 23.1004 Świadczenie dotyczy bruzd pierwszych i drugich trzonowców stałych. 69 Repozycja i unieruchomienie zwichniętego zęba lub grupy zębów - włącznie z prostym umocowaniem do zębów sąsiednich 23.2101 70 Zdjęcie jednej szyny przy wymianie unieruchomienia lub zakończeniu leczenia zachowawczego złamania szczęk 23.2209

Analogicznych zmian dokonano w załączniku nr 4 do rozporządzenia w tabeli nr 1 "Wykaz świadczeń stomatologicznych dla świadczeniobiorców z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS".

W wykazie świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii (załącznik 5 do rozporządzenia z 6 listopada 2013 r.) dokonano następującej zmiany. W lp. 6 (chodzi tu o świadczenie pod nazwą "Rentgenodiagnostyka – zdjęcie pantomograficzne z opisem") kolumna 4 otrzymała nowe brzmienie:



"Świadczenie jest udzielane w uzasadnionych medycznie przypadkach przy podejrzeniu nieprawidłowości rozwojowych zębów, zmian chorobowych w obrębie kości szczęk lub zapalenia przyzębia lub w diagnostyce ognisk infekcji zębo- i niezębopochodnych.



Świadczenie obejmuje wykonanie techniczne zdjęcia wraz z przygotowaniem opisu badania oraz wpisaniem opisu zdjęcia w dokumentację medyczną pacjenta. Skierowanie wystawia lekarz dentysta posiadający specjalizację lub lekarz dentysta w trakcie szkolenia specjalizacyjnego.



Lekarz kierujący na badanie ma obowiązek uzasadnić w treści skierowania konieczność wykonania badania. Świadczenie jest udzielane 1 raz na 3 lata w połączeniu ze świadczeniami chirurgii stomatologicznej i periodontologii.



Wyposażenie niezbędne do realizacji świadczenia: aparat RTG do zdjęć zębowych lub radiowizjografia w lokalizacji lub w dostępie."

W wykazie świadczeń protetyki stomatologicznej (załącznik 7 do rozporządzenia z 6 listopada 2013 r.) dokonano następujących zmian:

- w tabeli nr 1 "Wykaz świadczeń protetyki stomatologicznej" dodano nowe lp. 15-17 w brzmieniu:

15 Proteza całkowita górna o charakterze overdenture oparta na zabezpieczonych korzeniach 23.3104a Świadczenie obejmuje zaopatrzenie za pomocą protezy akrylowej całkowitej w szczęce na zabezpieczonych korzeniach zębów uprzednio prawidłowo przeleczonych endodontycznie (procedura 23.1502), które nie wymagają usunięcia i mogą służyć jako podparcie dla protezy. Świadczenie jest udzielane 1 raz na 5 lat. Ograniczenie nie dotyczy osób po operacyjnym usunięciu nowotworów w obrębie twarzoczaszki. 16 Proteza całkowita dolna o charakterze overdenture oparta na zabezpieczonych korzeniach 23.3105a Świadczenie obejmuje zaopatrzenie za pomocą protezy akrylowej całkowitej w żuchwie na zabezpieczonych korzeniach zębów uprzednio prawidłowo przeleczonych endodontycznie (procedura 23.1502), które nie wymagają usunięcia i mogą służyć jako wsparcie dla protezy. Świadczenie jest udzielane 1 raz na 5 lat. Ograniczenie nie dotyczy osób po operacyjnym usunięciu nowotworów w obrębie twarzoczaszki. 17 Rentgenodiagnostyka - zdjęcie pantomograficzne z opisem 23.0304 W przypadku osób dorosłych świadczenie jest udzielane pacjentom przed rozpoczęciem udzielania im świadczeń protetyki stomatologicznej. Świadczenie jest udzielane 1 raz na 5 lat w połączeniu ze świadczeniami gwarantowanymi z zakresu protetyki stomatologicznej. Świadczenie obejmuje wykonanie techniczne zdjęcia wraz z przygotowaniem opisu badania oraz wpisaniem opisu zdjęcia w dokumentację medyczną pacjenta. Skierowanie wystawia lekarz dentysta posiadający specjalizację lub lekarz dentysta w trakcie szkolenia specjalizacyjnego. Lekarz kierujący na badanie ma obowiązek uzasadnić w treści skierowania konieczność wykonania badania. Wyposażenie niezbędne do realizacji świadczenia: aparat RTG do zdjęć zębowych lub radiowizjografia w lokalizacji lub w dostępie.

Analogicznych zmian dokonano w załączniku nr 8 do rozporządzenia w tabeli nr 1 "Wykaz świadczeń protetyki stomatologicznej dla świadczeniobiorców po chirurgicznym leczeniu nowotworów w obrębie twarzoczaszki".

W wykazie świadczeń stomatologicznej pomocy doraźnej (załącznik 9 do rozporządzenia z 6 listopada 2013 r.) dokonano następujących zmian:

- dodano nowe lp. 33 i 34 w brzmieniu:

33 Repozycja i unieruchomienie zwichniętego zęba lub grupy zębów - włącznie z prostym umocowaniem do zębów sąsiednich 23.2101 34 Zdjęcie jednej szyny przy wymianie unieruchomienia lub zakończeniu leczenia zachowawczego złamania szczęk 23.2209

W wykazie profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia (załącznik 7 do rozporządzenia z 6 listopada 2013 r.) dokonano następujących zmian: w tabeli nr 1 "Wykaz " po lp. 4 dodaje się lp. 4a w brzmieniu:

4a 3. rok życia Profilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dziecka w 3. roku życia 23.1012a 1. Wizyta adaptacyjna przysługuje w przypadku pierwszej wizyty dziecka (jeżeli nie wykorzystano świadczenia wcześniej) albo w przypadku dzieci odczuwających lęk związany z zabiegiem stomatologicznym (co najmniej 2 wizyty adaptacyjne mające na celu zmniejszenie odczuwania lęku przez dzieci oraz ocenę stanu zdrowia uzębienia). 2. Kontrola higieny jamy ustnej (badanie kontrolne wraz z instruktażem higieny jamy ustnej i oceną stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy puw* dla zębów mlecznych). 3. Ocena stanu morfologicznego i funkcji żucia oraz wyrzynania zębów obejmuje: 1) sprawdzenie liczby zębów oraz przebiegu linii pośrodkowej; 2) sprawdzenie sposobu zwierania siekaczy; 3) sprawdzenie toru oddychania; 4) sprawdzenie występowania nawyków w postaci ssania smoczków lub palców. 4. Zastosowanie działań zapobiegających wadom zgryzu - profilaktyka ortodontyczna. Pouczenie dotyczące: 1) dbałości o to, by dziecko oddychało przez nos; 2) wprowadzania pokarmów o stałej konsystencji; 3) oduczania nawyków. 5. Profilaktyka profesjonalna próchnicy, w tym profilaktyka fluorkowa przy braku przeciwwskazań.

Analogicznej zmiany dokonano

- w w załączniku nr 10a do rozporządzenia w tabeli nr 1 "Wykaz profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia udzielanych w dentobusie",

- w załączniku nr 10b do rozporządzenia w tabeli nr 1 "Wykaz profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia udzielanych w gabinecie dentystycznym zlokalizowanym w szkole".

Ponadto w załączniku nr 10c do rozporządzenia w tabeli nr 2 "Warunki realizacji świadczenia usunięcie wypełnienia amalgamatowego" w części "Sprzęt i wyposażenie":

- pkt 2.1 otrzymał brzmienie:

"Stanowisko stomatologiczne (fotel, przystawka turbinowa, mikrosilnik, lampa bezcieniowa) lub unit stomatologiczny wyposażone w separator amalgamatu - w miejscu udzielania świadczeń",

- uchylono pkt 2.2.

Część zmian dopiero od 2026 roku

Jak już wspomniano, ww. rozporządzenie z 19 grudnia 2024 r. weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia (czyli w dniu 3 stycznia 2024 r.), z wyjątkiem § 1 pkt 1 lit. a, który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2026 r. Ten przepis w § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (po ust. 1) dodaje ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Znieczulenie ogólne przysługuje:

1) dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia, u których występują alergie na środki znieczulenia miejscowego;

2) dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia z zaburzeniami ogólnoustrojowymi, u których lęk związany z zabiegiem stomatologicznym lub obecność infekcji okołozębowych może negatywnie wpłynąć na stan ogólny pacjenta (w szczególności na choroby kardiologiczne, neurologiczne i endokrynologiczne) – po przedstawieniu opinii lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny odpowiedniej ze względu na chorobę lub problem zdrowotny pacjenta;

3) dzieciom do ukończenia 3. roku życia niewspółpracującym mimo przeprowadzenia wizyt adaptacyjnych oraz zastosowania uspokojenia farmakologicznego, z co najmniej 8 ubytkami próchnicowymi lub wymagającym leczenia co najmniej 4 zębów – endodontycznie lub ekstrakcji zębów, lub zabiegu chirurgicznego w obrębie jamy ustnej, lub zaopatrzenia pourazowych uszkodzeń zębów i okolicznych tkanek;

4) dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia niewspółpracującym, które mimo zastosowanego uspokojenia farmakologicznego nie pozwalają w opinii lekarza specjalisty w dziedzinie chirurgii stomatologicznej lub stomatologii dziecięcej na bezpieczne wykonanie:

a) leczenia endodontycznego lub ekstrakcji – łącznie 4 zębów, lub

b) zabiegu chirurgicznego w obrębie jamy ustnej;

5) dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia wymagającym natychmiastowego leczenia ostrego, zębopochodnego stanu zapalnego w okolicy szczękowo-twarzowej lub wykonania zabiegu chirurgicznego w obrębie jamy ustnej.”

Ważne Dentysta a stomatolog - czy jest różnica? Jak wskazuje centrum stomatologii STOMO Clinic we Wrocławiu, aktualnie (od wejścia Polski do UE) w praktyce lekarskiej w Polsce nie ma podziału na dentystę i stomatologa. Osoba kończąca studia medyczne na wydziale stomatologii uzyskuje tytuł lekarza dentysty i wykonuje zawód dentysty, posiadając uprawnienia do stosowania leczenia zgodnie z wiedzą z zakresu stomatologii. Oznacza to, że diagnozuje i leczy pacjentów zgłaszających się z chorobami zębów, przyzębia, dziąseł i błony śluzowej.

Wcześniej (do 2002 r.) był podział na dentystów i stomatologów. Dentyści mogli leczyć tylko zęby a stomatolodzy choroby całej jamy ustnej. Podział na dentystów i stomatologów istnieje nadal w innych państwach - np. w Wielkiej Brytanii.

Czy potrzebne jest skierowanie do dentysty finansowanego przez NFZ?

Ministerstwo Zdrowia wskazuje, że na podstawie art. 57 ust. 2 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 146) skierowanie nie jest wymagane do świadczeń dentysty. Bezpłatna opieka stomatologiczna przysługuje każdej osobie, która ma prawo do świadczeń zdrowotnych. Opiekę tę realizuje dentysta, który podpisał umowę z NFZ na realizację świadczeń stomatologicznych.

Jak długo trzeba czekać na wizytę u dentysty finansowanego przez NFZ?

Ministerstwo Zdrowia poinformowało też, że zgodnie z informacjami z systemu sprawozdawczo-rozliczeniowego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia stomatologicznego realizowane są w ramach 5 401 umów (dane na 29 sierpnia 2024 r.). Średni rzeczywisty czas oczekiwania do poradni stomatologicznej wynosi: 20 dni (przypadek stabilny), 0 dni (przypadek pilny) oraz do poradni stomatologicznej dla dzieci: 16 dni (przypadek stabilny), 0 dni (przypadek pilny).

Podstawa prawna:

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 2148; ostatnia zmiana: Dz.U. z 2025 r., poz. 1).



- rozporządzenie Ministra Zdrowia z 19 grudnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego - Dziennik Ustaw z 2 stycznia 2025 r. poz. 1.



Źródło: Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego.