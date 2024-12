Zostało jedzenie po świętach? Zanieś do jadłodzielni

Idea jadłodzielni w Polsce upowszechnia się od 2016 r. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska promuje jadłodzielnie jako jedną z bardziej sensownych form racjonalnego gospodarowania żywnością.

Gdzie można znaleźć jadłodzielnie?

W ponad 40 miastach w Polsce jest ponad sto całodobowych punktów z lodówkami lub półkami przeznaczonymi do pozostawiania posiłków i produktów spożywczych. Chodzi o zapobieganie ich marnowaniu i o pomoc potrzebującym.

REKLAMA

REKLAMA

Ekspert ds. promocji i komunikacji GIOŚMichał Nurzyński przypomniał, że pierwsze jadłodzielnie powstały kilkanaście lat temu w Niemczech, a w Polsce w 2016 r. Według niego idea się upowszechnia i w naszym kraju powstają kolejne. Mapę jadłodzielni można znaleźć TUTAJ.

- Promujemy jadłodzielnie, bo uznajemy je za jedną z bardziej sensownych form racjonalnego gospodarowania żywnością – powiedział Nurzyński. Dodał, że GIOŚ nie nadzoruje bezpośrednio jadłodzielni, ale promuje je w ramach nałożonego na sprzedawców przestrzegania obowiązku niemarnowania żywności. - Wspieramy ideę. Staramy się mówić o tym i lansować pewnego rodzaju styl postępowania z żywnością, żeby nie doprowadzać do jej marnowania – stwierdził.

Jak nie marnować żywności

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zaleca także, aby przygotowywać listę zakupów, właściwie przechowywać żywność, korzystać z domowego przetwórstwa i mrożenia czy gotować z wykorzystaniem resztek.

O dzielenie się jedzeniem z potrzebującymi i niemarnowanie żywności apeluje m.in. szczecińska jadłodzielnia. Przynosić można niemal wszystkie produkty. Czy są wyjątki? Tak: surowe mięso, jaja i używki, m.in. alkohol.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jak oddawać jedzenie do jadłodzielni?

REKLAMA

- Pamiętajmy, że dzielimy się z drugim człowiekiem. Zadbajmy więc o to, aby produkt był opisany i estetycznie zapakowany. Warto też zamieścić karteczkę z informacją, w jakim dniu przyniesione przez nas danie zostało przygotowane – podkreśliła szefowa szczecińskiej jadłodzielni Elżbieta Abramowicz. Potrawy można zostawiać w całodobowych szafkach jadłodzielniczych.

- Szafki jadłodzielnicze to dobro wspólne nas wszystkich. My udostępniamy tę przestrzeń, ale pamiętajmy, że każdy powinien o nią dbać. Jeśli widzimy, że coś jest do posprzątania, to pomóżmy – zaapelowała Abramowicz. Zwrócił na to uwagę także Nurzyński. Podkreślił, że "sensownie rozłożenie produktów w lodówce sprzyja temu, żeby żywność się nie marnowała".

Marnowanie jedzenia to szkoda dla środowiska

Warto też uświadomić sobie, że marnotrawstwo żywności szkodzi środowisku, bo do jej produkcji zużywa się dużo zasobów naturalnych, m.in wody i energii.

- Jedna piąta zasobów wody przeznaczonych na produkcję żywności marnuje się wraz z tą żywnością, która jest wyrzucana – powiedziała ekspertka ds. żywności Fundacji WWF Polska Agata Szczebyło.

Z badań Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego wynika, że w Polsce marnuje się ponad 4,8 mln ton żywności rocznie, z czego aż 56 proc. tj. ponad 2,5 mln ton pochodzi z gospodarstw domowych. Przeciętne polskie gospodarstwo domowe marnuje 165 kg żywności rocznie, czyli w każdym domu codziennie trafia do kosza ponad pół kilograma żywności.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Infor.pl