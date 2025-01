Podwyżki dla nauczycieli z wyrównaniem od 1 stycznia 2025 r. Ile wyniesie średnie wynagrodzenie nauczycieli w 2025 r.? O ile wzrosną wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 2025 r.?

W ustawie budżetowej na 2025 r. kwotę bazową dla nauczycieli zwiększono o 5 proc. w stosunku do kwoty obowiązującej w 2024 r. Kwota bazowa dla nauczycieli została ustalona na poziomie 5434,82 zł.

Wynagrodzenie nauczyciela

Zgodnie z Kartą Nauczyciela, na wynagrodzenie nauczycieli składa się:

wynagrodzenie zasadnicze,

dodatki: za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny, w tym z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy, oraz za warunki pracy;

wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

nagrody i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, świadczenia na start dla nauczyciela odbywającego przygotowanie do zawodu nauczyciela oraz dodatku dla nauczycieli zatrudnionych na terenie wiejskim

Warto przy okazji wspomnieć, że nauczyciel odbywający przygotowanie do zawodu nauczyciela otrzymuje jednorazowe świadczenie na start w wysokości 1000 zł, a nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu na terenie wsi lub w mieście liczącym do 5000 mieszkańców, przysługuje odrębny dodatek w wysokości 10 proc. wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten może być podwyższony w przypadku, gdy występuje deficyt kadr.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli

Zgodnie z Kartą Nauczyciela, średnie wynagrodzenie nauczycieli stanowi procent kwoty bazowej określonej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej. Średnie wynagrodzenie nauczycieli stanowi dla:

nauczyciela początkującego - 120 proc.,

nauczyciela mianowanego - 144 proc.,

nauczyciela dyplomowanego - 184 proc.

- kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej.

W głoszonej już ustawie okołobudżetowej wprowadzono przepis specjalny, zgodnie z którym średnie wynagrodzenie nauczycieli początkujących zwiększa się dodatkowo o 2,308 proc.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli w 2025 r.

Po uwzględnieniu danych z ustawy budżetowej, a także z ustawy okołobudżetowej średnie wynagrodzenie nauczycieli w 2025 r. będzie wyglądało następująco:

dla nauczycieli początkujących wzrośnie o 317,73 zł i wyniesie 6672,31 zł;

dla nauczycieli mianowanych wzrośnie o 372,67 zł i wyniesie 7826,14 zł;

dla nauczycieli dyplomowanych wzrośnie o 476,19 zł i wyniesie 10000,07 zł.

Ministra edukacji Barbara Nowacka wnioskowała o wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 10 proc. W ustawie budżetowej przewidziano jednak podwyżkę wynagrodzeń wynoszącą 5 proc. – tak jak w całej sferze budżetowej. Wypłata podwyżek będzie możliwa po zakończeniu procesu legislacyjnego. Nastąpi z wyrównaniem od 1 stycznia 2025 r. Pod koniec grudnia Senat zgłosił do ustawy kilkadziesiąt poprawek, nad którymi ma głosować Sejm. Żadna z poprawek nie dotyczy podwyżki nauczycielskiej.

Prestiż zawodu nauczyciela

7 stycznia 2025 r. ministra edukacji Barbara Nowacka przypomniała, że na prestiż nauczyciela nie składają się wyłącznie wynagrodzenia. Prestiż zawodu nauczyciela to nie są wyłącznie wynagrodzenia. To jest też to w jakich warunkach nauczyciel pracuje, czy buduje mu się autorytet czy się zwyczajnie szanuje nauczycieli – powiedziała. Dodała, że głównym zarzutem nauczycieli do byłego ministra edukacji Przemysława Czarnka, było to, że ich nie szanował i z nimi nie rozmawiał. Teraz zaczynamy już prace takie bardzo zintensyfikowane nad reformą, która wejdzie w życie w 2026 r. – poinformowała. Wskazała, że podstawą tych prac będą intensywne konsultacje przez wszystkim z nauczycielami, bo - jak zaznaczyła - to oni będą te zmiany wprowadzać.