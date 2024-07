Bąblowica, czyli dlaczego niemyte owoce mogą być bardzo niebezpieczne

Bąblowica - co to za choroba

Owoce leśne to nieodłączny element lata. Jemy je na surowo, dodajemy do ciast, deserów czy kompotów. Przechadzając się po lesie, często ciężko się oprzeć, żeby nie zjeść ich prosto z krzaczka. Jednak nie jest to dobry pomysł. Nieumyte owoce mogą spowodować bąblowicę.