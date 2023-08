Owoce leśne. Gdzie najłatwiej je znaleźć? Na co uważać?

Owoce leśne są właściwie na wyciągnięcie ręki. Gdzie najlepiej ich szukać? Które owoce teraz dojrzewają? Póki jest jeszcze lato, warto wybrać się na poszukiwanie skarbów lasu.

Owoce leśne - kiedy ich szukać?

W lipcu pojawiają się pierwsze maliny, w następnej kolejności są jagody a w sierpniu dojrzewają jeżyny. Warto skorzystać z lata i poszukać aromatycznych owoców, bo można znaleźć ich całkiem sporo. Trzeba tylko wiedzieć, gdzie szukać.

Sezon na owoce lasu

Sezon na maliny i poziomki zaczyna z początkiem lipca. Najłatwiej można je znaleźć w nasłonecznionych częściach lasu lub na ich skraju, lubią też miejsca przy zrębach, a potem przy młodych leśnych uprawach, gdzie posadzono drzewa.

Maliny i jeżyny rosną w lesie aż do końca sierpnia, mają wyjątkowy smak i zapach i najlepsze są zaraz po zerwaniu (po wcześniejszym umyciu!). Maliny leśne są mniejsze niż te, które rosną w ogródkach.

Ważne Na owcach malin i jeżyn znajdują się drobnoustroje .Ich spożycie może grozić bólem brzucha, wymiotami i biegunką. Dlatego przed zjedzeniem należy je koniecznie opłukać wodą.

Na zdrowie!

Maliny to niezwykle popularne owoce o działaniu leczniczym, przez co są częstym składnikiem syropów wzmacniających, jak i tych stosowanych podczas przeziębienia. Owoce te doskonale wspierają odporność, jak i poprawiają wygląd skóry. Co ważne, posiadają też znaczną ilość błonnika pokarmowego, który wspomaga odchudzanie oraz prawidłowe działanie jelit.

Leśne maliny mają bardziej wyrazisty smak i charakteryzują się większymi wartościami odżywczymi. Wzmacniają odporność i wykorzystywane są do przyrządzania naparów czy herbat o działaniu rozgrzewającym. Stanowią źródło witaminy C, antocyjanów, garbników. Ponadto w owocach znajdują się takie minerały jak: potas, magnez, żelazo. Maliny to owoce znane przede wszystkim jako środek napotny i przeciwgorączkowy.

Jeżyny można spotkać w wielu miejscach, rosną zarówno na nizinach, terenach podgórskich oraz w wysokich górach. Charakteryzują się lekko kwaskowatym smakiem, przez co doskonale pasują do słodkich deserów. W swym składzie zawierają cenne antyoksydanty, witaminę A i witaminę E oraz potas, wapń i fosfor.

Co przygotować do lasu?

Do zbierania leśnych owoców najlepiej sprawdzą się sztywne pojemniki , np. takie do przechowywania żywności lub po prostu zwykłe słoiki. Ważne, aby miały zamknięcie, po to, aby w transporcie nic się nie wysypało. Owoce zbierane do torebek foliowych mogą ulec zgnieceniu.

, np. takie do przechowywania żywności lub po prostu zwykłe słoiki. Ważne, aby miały zamknięcie, po to, aby w transporcie nic się nie wysypało. Owoce zbierane do torebek foliowych mogą ulec zgnieceniu. Na pewno przyda się środek odstraszający komary , szczególnie w pobliżu terenów podmokłych. Na nasłonecznionych polanach mogą atakować za to muchy i osy.

, szczególnie w pobliżu terenów podmokłych. Na nasłonecznionych polanach mogą atakować za to muchy i osy. Warto założyć lub zabrać ze sobą na przebranie stare ubrania. Owoce łatwo się gniotą i z pewnością nie uda się uniknąć zaplamienia odzieży. Długie spodnie przydadzą się podczas zbierania jeżyn czy malin, gdzie nietrudno o kolce.

Połączenie spaceru po lesie z poszukiwaniem owoców to doskonały pomysł na spędzenie wolnego czasu. Świeże powietrze, ruch, śpiew ptaków i pojemniki pełne skarbów lasu.

