Rewolucja w przychodniach już od 24 sierpnia. Problemy ginekologiczne i kardiologiczne rozwiążesz na innych zasadach

Od soboty, 24 sierpnia pacjenci mogą korzystać z centralnej elektronicznej rejestracji na wybrane świadczenia. Pacjenci w ramach programu pilotażowego mogą samodzielnie zapisywać się i odwoływać wizyty online w poradniach kardiologicznych i w ramach dwóch programów ginekologicznych.

W sobotę 24 sierpnia zaczęły obowiązywać przepisy wprowadzone rozporządzeniem ministra zdrowia w sprawie programu pilotażowego dotyczącego uruchomienia centralnej elektronicznej rejestracji na wybrane świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz programów zdrowotnych.

Rewolucja w przychodniach już od 24 sierpnia

Chodzi o centralną elektroniczną rejestrację. Pilotażowy program centralnej elektronicznej rejestracji zakłada, że pacjenci będą mogli odwoływać i zapisywać się na wizyty online do poradni kardiologicznych oraz na cytologię i mammografię do placówek biorących udział w pilotażu. W przypadku, gdy do 40 dni od zgłoszenia nie będzie wolnych terminów, dana osoba trafi do centralnego wykazu oczekujących. Docelowo e-rejestracja ma zrewolucjonizować umawianie się na wizyty lekarskie i na badania.

Problemy ginekologiczne i kardiologiczne rozwiążesz na innych zasadach

Program pilotażowy ma być realizowany zgodnie z warunki realizacji świadczeń opieki zdrowotnej objętych programem pilotażowym, w tym dotyczącymi personelu medycznego i wyposażeniu w sprzęt i aparaturę medyczną. Program pilotażowy obejmuje świadczenia gwarantowane z zakresu:

ambulatoryjnej opieki specjalistycznej - kardiologii; programów zdrowotnych:

a) programu profilaktyki raka szyjki macicy - etap podstawowy,

b) programu profilaktyki raka piersi - etap podstawowy.

Pilotażowy program centralnej elektronicznej rejestracji: cel

Zgodnie z rozporządzeniem, celem pilotażowego programu jest ocena organizacji i efektywności działania centralnej elektronicznej rejestracji, stanowiącej funkcjonalność Systemu P1. Chodzi m.in. o:

możliwość samodzielnego wyszukiwania przez świadczeniobiorcę dostępnych terminów udzielania wybranych świadczeń opieki zdrowotnej objętych programem pilotażowym;

udzielania wybranych świadczeń opieki zdrowotnej objętych programem pilotażowym; możliwość dokonywania przez świadczeniobiorcę zgłoszeń centralnych , w tym również u dowolnego świadczeniodawcy;

, w tym również u dowolnego świadczeniodawcy; prowadzenie centralnego wykazu oczekujących ;

; możliwość zmiany lub rezygnacji z dokonanego zgłoszenia centralnego lub terminu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej objętego programem pilotażowym.

Okres realizacji programu pilotażowego składa się z dwóch etapów. Etapu przygotowania i realizacji programu pilotażowego, który trwa od dnia wejścia w życie rozporządzenia do dnia 30 czerwca 2025 r. oraz etapu ewaluacji programu pilotażowego, który trwa od dnia 1 kwietnia 2025 r. do dnia 31 października 2025 r.

