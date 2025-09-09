Nowi wiceministrowie zdrowia. Kim są Katarzyna Kęcka i Tomasz Maciejewski?

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o zmianach w kierownictwie. Nowymi wiceministrami zostali dr Katarzyna Kęcka oraz dr Tomasz Maciejewski. Nominacje wręczyła minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Sprawdź, kim są nowi podsekretarze stanu.

Kim jest Katarzyna Kęcka?

Podsekretarz stanu Katarzyna Kęcka jest doktorem nauk o zdrowiu. Od 2019 r. była prezesem Zarządu Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie. Jest magistrem pielęgniarstwa (specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego) oraz asystentką w Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Kęcka ukończyła studia podyplomowe na kierunku zdrowie publiczne - marketing i zarządzanie w ochronie zdrowia oraz studia podyplomowe na kierunku geriatria z elementami opieki długoterminowej i medycyny paliatywnej.

Od 2013 r. zajmuje się kompetencjami pielęgniarskimi. Jest autorką i współautorką publikacji oraz podręczników w obszarze pielęgniarstwa. W latach 2018-2023 była przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego Oddział w Szczecinie.

Nowa wiceminister jest także zaangażowana w proces kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. Prowadzi kursy specjalistyczne oraz kwalifikacyjne. Jest członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych.

Kim jest Tomasz Maciejewski

Podsekretarz stanu, dr n. med. Tomasz Maciejewski od 2012 r. kierował Instytutem Matki i Dziecka. Specjalizuje się w ginekologii, położnictwie i perinatologii.

Nowy wiceminister jest autorem wielu publikacji naukowych, książek oraz artykułów z dziedziny położnictwa i ginekologii, perinatologii, zdrowia publicznego, innowacji technologicznych w medycynie. Działalność dydaktyczną prowadzi w ramach kursów Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, studiów dziennych Wydziału Lekarskiego Uczelni Łazarskiego, studiów podyplomowych uczelni im. Łazarskiego, im. Koźmińskiego, SGH-WUM, konferencji naukowo-szkoleniowych.

Maciejewski jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej, Rządowej Rady Ludnościowej, elektor Rady Głównej Instytutów Badawczych, członek Rady Ekspertów Rzecznika Praw Pacjenta oraz działającego przy Radzie zespołu ds. zarządzania szpitalami. Jako członek zespołu ekspertów PARPA brał udział w opracowaniu rekomendacji dot. FAS (opublikowane w 2020 r. i 2025 r.), obecnie członek Zespołu Ekspertów ds. FASD przy Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Działając na rzecz pacjentów i ich bezpieczeństwa Maciejewski jest też członkiem Zespołu ds. Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych powołanego przez Rzecznika Praw Pacjenta.

Inne zmiany w kierownictwie Ministerstwa Zdrowia

Minister zdrowia Jolanta Sobierańska–Grenda została powołana przy okazji lipcowej rekonstrukcji rządu. Prawniczka i menadżerka z Pomorza zastąpiła na tym stanowisku Izabelę Leszczynę. Premier Donald Tusk zapewnił w ubiegły piątek, że szefowa MZ dostała od niego „wolną rękę”. - Nie będzie partyjnych działaczy w resorcie na tym poziomie ministerialnym, wiceministerialnym - dodał, nawiązując do zapowiedzi wygłoszonej przy rekonstrukcji rządu.

Na stanowisku podsekretarza stanu zostaje Katarzyna Kaceprczyk. Odwołani natomiast zostali wiceministrowie Urszula Demkow, Marek Kos i Wojciech Konieczny.