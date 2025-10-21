HPV: szczepienia obowiązkowe od 2027 roku. Ministerstwo Zdrowia wprowadza nowe przepisy

Szczepienia przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) staną się obowiązkowe dla dzieci od 9. do 15. roku życia. Nowe przepisy mają na celu skuteczniejsze zapobieganie nowotworom wywoływanym przez HPV – w tym rakowi szyjki macicy.

Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych. Zakłada on, że od 1 stycznia 2027 roku szczepienia przeciwko ludzkiemu wirusowi brodawczaka (HPV) będą obowiązkowe dla dzieci od ukończenia 9. roku życia do ukończenia 15. roku życia. To znacząca zmiana w polityce zdrowotnej państwa, której celem jest skuteczniejsze zapobieganie nowotworom wywoływanym przez HPV.

Dlaczego szczepienie przeciw HPV jest tak ważne?

Wirus brodawczaka ludzkiego (HPV) to jedna z najczęstszych infekcji przenoszonych drogą płciową. Szacuje się, że nawet 80 proc. aktywnych seksualnie kobiet i mężczyzn było lub będzie zakażonych tym wirusem. Choć większość zakażeń przebiega bezobjawowo i ustępuje samoistnie, część prowadzi do groźnych chorób – w tym nowotworów.

HPV odpowiada za niemal wszystkie przypadki raka szyjki macicy, a także za część nowotworów odbytu, prącia, pochwy, sromu, a nawet głowy i szyi. Co roku na świecie notuje się około 690 tys. nowych przypadków nowotworów związanych z HPV, z czego w Polsce – ponad 3 tysiące.

Eksperci podkreślają, że szczepienie przeciw HPV jest najskuteczniejsze przed rozpoczęciem aktywności seksualnej, dlatego obejmuje najmłodsze grupy wiekowe. Zaszczepienie dzieci jeszcze przed potencjalnym kontaktem z wirusem znacząco ogranicza ryzyko rozwoju nowotworów w przyszłości.

Obecnie szczepienia przeciw HPV są dobrowolne

Od 2023 roku szczepienia przeciw HPV są w Polsce bezpłatne, ale dobrowolne – przeznaczone dla dzieci i młodzieży w wieku od 9 do 14 lat. Można je wykonać w przychodni lekarza rodzinnego lub w placówkach edukacyjnych, które uczestniczą w programie szczepień szkolnych.

Wprowadzenie obowiązku szczepień – jak argumentuje Ministerstwo Zdrowia – ma zwiększyć odsetek zaszczepionych dzieci, a tym samym skuteczność profilaktyki onkologicznej w skali populacyjnej. Nadzór nad realizacją obowiązkowych szczepień pozwoli lepiej monitorować ochronę zdrowia publicznego.

Szczepienia obowiązkowe – nie tylko HPV

Projekt nowelizacji rozporządzenia przewiduje także inne zmiany w kalendarzu szczepień. Od 2027 roku obowiązkowe będą również szczepienia przeciw inwazyjnym zakażeniom Neisseria meningitidis (meningokokom) dla osób do 19. roku życia z grup ryzyka oraz dzieci matek zakażonych HIV.

Z kolei od 2026 roku w życie wejdą zmiany dotyczące szczepień przeciw krztuścowi – druga dawka przypominająca zostanie przesunięta z 14. na 12. rok życia, a trzecia dawka w wieku 17 lat zastąpi dotychczasową dawkę przeciw tężcowi i błonicy.

Nowe przepisy od 2027 roku

Rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2026 roku, ale obowiązek szczepień przeciw HPV oraz meningokokom zacznie obowiązywać rok później – od 1 stycznia 2027 roku. W pierwszej kolejności szczepieniami zostanie objęta populacja dzieci urodzonych w 2018 roku.

Resort zdrowia podkreśla, że wprowadzenie obowiązku szczepień przeciw HPV to inwestycja w przyszłość zdrowia publicznego. „Zapobieganie nowotworom jest skuteczniejsze i mniej kosztowne niż ich leczenie – a szczepienia są jednym z najlepszych narzędzi w tej walce” – czytamy w uzasadnieniu projektu.