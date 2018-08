Egzamin ósmoklasisty 2019, 2020, 2021

Od 15 do 17 kwietnia 2019 r. w szkołach będą przeprowadzane egzaminy ósmoklasisty; uczniowie będą zdawać jęz. polski, matematykę i jęz. nowożytny - poinformowała w poniedziałek na swojej stronie internetowej Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Jak czytamy w komunikacie, serię egzaminów ósmoklasisty rozpocznie ten z języka polskiego. Odbędzie się on 15 kwietnia o godz. 9 i potrwa 120 minut. Następnego dnia uczniowie przystąpią do trwającego 100 minut egzaminu z matematyki, a 17 kwietnia - do egzaminu z języka nowożytnego, który będzie trwał 90 minut. Egzaminy są przeprowadzane w formie pisemnej.

Na egzamin uczeń może przynieść ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis z czarnym tuszem lub atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników; nie wolno także przynosić i używać telefonów komórkowych.

"Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych w klasach I–VIII. Egzamin zostanie przeprowadzony po raz pierwszy w roku szkolnym 2018/2019. W arkuszu egzaminacyjnym z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź?). Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów" - czytamy w komunikacie CKE.

Do egzaminu ósmoklasisty przystąpią uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej, uczniowie szkół artystycznych realizujących zakres wiedzy szkoły podstawowej – w klasie, w której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej, a także słuchacze szkół podstawowych dla dorosłych.

Autorzy komunikatu zaznaczyli, że egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy. Każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

W latach 2019–2021 ósmoklasiści przystąpią do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego - angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczniowie mogą wybrać tylko ten język, którego uczą się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Od roku 2022 ósmoklasiści będą przystępować do egzaminów z czterech przedmiotów obowiązkowych, tj.: języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego i jednego przedmiotu do wyboru: biologii, chemii, fizyki, geografii lub historii.

Egzamin odbędzie się w kwietniu, jednak uczniowie, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpią do niego w tym terminie, będą mogli to zrobić później. Termin dodatkowy wyznaczono na 3, 4 i 5 czerwca, na godz. 11. ?

W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń kończący szkołę podstawową otrzyma zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy i wynik na skali centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu. Jak zaznaczyli autorzy komunikatu, wyniki są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.(PAP)

autorka: Iwona Żurek