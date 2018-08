Rozpoczynający się 3 września rok szkolny 2018/2019 będzie "Rokiem Niepodległej" - powiedziała w środę minister edukacji narodowej Anna Zalewska. We wrześniu do 24 tys. szkół pójdzie 4,5 mln uczniów.

Minister powiedziała, że rozpoczynający się 3 września rok szkolny 2018/2019 będzie "Rokiem Niepodległej".

"Jak pewnie państwo pamiętają, ubiegły rok szkolny to był +Rok dla Niepodległej+, kiedy to przygotowywaliśmy się do uroczystego świętowania stulecia odzyskania niepodległości. Jesteśmy po rozstrzygnięciach różnego rodzaju konkursów na ponad 2 mln zł, przed nami kolejne. Na cykl trzyletni mamy 6 mln 900 tys." - powiedziała Zalewska.

Poinformowała, że 9 listopada o godz. 11:11 odbędzie się próba pobicia rekordu - we wszystkich szkołach odśpiewane zostaną cztery zwrotki hymnu narodowego.

We wrześniu do 24 tys. szkół pójdzie 4,5 mln uczniów. MEN szacuje, że do przedszkoli będzie uczęszczało 1,4 mln dzieci.

Zalewska podkreśliła, że samorządy otrzymają środki z subwencji oświatowej na sześcioletnie dzieci uczęszczające do przedszkoli. "A jednocześnie do każdego przedszkolaka MEN, poprzez dotacje, dokłada się samorządom w kwocie 1370 zł na dziecko" - zaznaczyła.

Zapewniła, że resort będzie dalej informował o kolejnym etapie wdrażania reform w edukacji i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.(PAP)

autorki: Olga Zakolska, Danuta Starzyńska-Rosiecka