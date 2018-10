Zmiany w rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń w Polsce 2019 r.

Ustawa zawiera rozwiązania polegające na rozciągnięciu rozwiązań prawnych określonych obecnie w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie zamówień na dostawy z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. - Prawo zamówień publicznych, również na dostawy mięsa wyłącznie wieprzowego, pochodzącego wyłącznie od świń utrzymywanych co najmniej 2 miesiące bezpośrednio przed ubojem w gospodarstwach rolnych położonych na obszarach objętych nakazami, zakazami lub ograniczeniami oraz innymi środkami kontroli lub ochronnymi ustanowionymi, w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz z przepisami Unii Europejskiej wydanymi w tym zakresie.

W obecnym brzmieniu ustawa wyłącza jedynie obowiązek stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. - Prawo zamówień publicznych do zamówień na dostawy produktów mięsnych.

Ustawa wprowadza szereg warunków, od spełnienia których zależy udzielenie zamówienia bez stosowania Prawa zamówień publicznych. Świnie, od których pochodzą produkty mięsne lub mięso, muszą m.in. być zaopatrzone w świadectwo zdrowia, a produkty mięsne spełniać wymagania weterynaryjne określone w przepisach o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz szczególne wymagania określone przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ustawodawca zobowiązał jednocześnie jednostki sektora finansów publicznych, które udzielają zamówień na dostawę mięsa lub produktów z mięsa wieprzowego, które co do rodzaju, składu lub właściwości spełniają wymagania odpowiadające lub podobne do wymagań określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy, do udzielania w pierwszej kolejności zamówień na dostawy mięsa lub produktów mięsnych w rozumieniu nowelizowanej ustawy. Udzielenie zamówienia niezgodnie z powyższym wymogiem stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

