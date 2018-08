Termin wyborów samorządowych 2018 r.

Głosować w najbliższych wyborach samorządowych będziemy w dniu 21 października 2018 r. w godz. 7.00-21.00. Zgodnie z Kodeksem wyborczym głosowanie odbywa się bez przerwy. Rozpoczęcie głosowania później możliwe jest w zakładach leczniczych oraz domach pomocy społecznej.

Należy pamiętać, że w jednym pomieszczeniu może mieścić się jeden lokal wyborczy.

Głosowania co do zasady nie wolno przerywać. Jednakże w nadzwyczajnych sytuacjach głosowanie może zostać przerwane, przedłużone lub odroczone do następnego dnia. Wówczas obwodowa komisja podejmuje uchwałę w tej sprawie po uzyskaniu zgody właściwej komisji wyborczej wyższego stopnia. Zgodnie z art. 47 Kodeksu wyborczego Uchwała w tej sprawie powinna być natychmiast podana do publicznej wiadomości, przekazana właściwej komisji wyborczej wyższego stopnia, wójtowi oraz przesłana Państwowej Komisji Wyborczej za pośrednictwem komisji wyborczej wyższego stopnia.

Kandydatów na wójtów burmistrzów oraz prezydentów miast zgłaszać można do 26 września 2018 r. do godz. 24.00. Z kolei kandydatów na członków obwodowych komisji można zgłaszać do 21 września 2018 r. Jest to również termin ostateczny na podanie informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania. Otrzymamy wówczas informację, o tym które lokale przystosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych, co z głosowaniem korespondencyjnym oraz przez pełnomocnika. Należy pamiętać, że to Państwowa Komisja Wyborcza ma obowiązek opublikować na swojej stronie internetowej informacje dotyczące głosowania wyborców niepełnosprawnych. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzednim wynika z art. 37b Kodeksu wyborczego. Państwowa Komisja Wyborcza jest także zobowiązana do wydrukowania materiałów informacyjnych w alfabecie Braille'a. Generalnie możliwość głosowania korespondencyjnego mają osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Osoby, o których mowa w zdaniu poprzednim powinny zgłosić do komisarza wyborczego na 15 dni przed wyborami chęć głosowania korespondencyjnego. Kodeks wyborczy daje wybór formy dokonania zgłoszenia. Można to zrobić zarówno, ustnie, pisemnie, telefaksem, jak również w formie elektronicznej. Zgodnie z art. 53 b zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego powinno zawierać następujące elementy:

nazwisko i imię (imiona),

imię ojca,

datę urodzenia,

numer ewidencyjny PESEL wyborcy niepełnosprawnego,

oświadczenie o wpisaniu tego wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie,

oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie,

wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

W razie niespełnienia tych wymogów urzędnik wezwie niepełnosprawnego wyborcę do uzupełnienia braków formalnych w terminie 1 dnia od otrzymania wezwania.