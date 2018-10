Pracownicy pomocy społecznej - wynagrodzenia 2019 r.

Rząd wspiera gminy w zakresie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej. Zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, także w zakresie wynagrodzenia pracowników, należy do zadania własnego gminy.

Nie mniej jednak rząd wspiera gminy w realizacji tych zadań i co roku przeznacza dotacje celowe na dofinansowanie utrzymania ośrodków pomocy społecznej w części dotyczącej wynagrodzeń pracowników tych ośrodków.

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 w budżetach wojewodów zabezpieczono na ten cel środki w kwocie ok. 432 mln zł. Wydatki te stanowią ok. 12% wydatków zaplanowanych w budżetach wojewodów na zadania z obszaru pomocy społecznej na rok 2019.

Dodatkowo, każdego roku, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchamia środki z rezerwy celowej na dofinansowanie wypłat przez gminy dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla każdego pracownika socjalnego zatrudnionego w ośrodku pomocy społecznej w pełnym wymiarze czasu pracy, który pracuje w terenie. W ostatnich latach przeznaczano z budżetu państwa na ten cel ok. 46 mln zł rocznie.

Ministerstwo Rodziny przeznacza coraz większe środki na obsługę zadań. W 2018 r. na obsługę świadczeń dla rodzin samorządy otrzymały 740 mln zł. To ponad dwukrotnie więcej niż w 2015 r.

Badanie wynagrodzeń w OPS-ach i PCPR-ach

W lipcu tego roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeprowadziło badanie skierowane do wybranych ośrodków pomocy społecznej (OPS) oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie (PCPR) dotyczące wynagrodzeń w tych placówkach.

Zgodnie z wynikami badania średnia krajowa wynagrodzenia brutto osób zatrudnionych na stanowisku pracownika socjalnego wynosi:

w OPS - 2 635,35 zł (wzrost o 19% w porównaniu do średniej z 2015 r. – 2 212,28 zł)

(wzrost o 19% w porównaniu do średniej z 2015 r. – 2 212,28 zł) w PCPR – 2 601,56 zł (wzrost o ok. 17% w porównaniu do średniej z 2015 r. – 2 230,63 zł).

Średnie wynagrodzenie na stanowisku pracownika socjalnego jest bardzo zróżnicowane w poszczególnych województwach:

najwyższe wynagrodzenie na stanowisku pracownika socjalnego odnotowano

w województwie pomorskim – 2 875 zł .

na stanowisku pracownika socjalnego odnotowano – . najniższe wynagrodzenie na stanowisku pracownika socjalnego odnotowano

w województwie warmińsko-mazurskim – 2 475 zł.

Badanie pokazało również, że w dalszym ciągu są gminy, które stosują praktykę wliczania dodatku za pracę w terenie (250 zł) do wynagrodzenia zasadniczego.

W reakcji na wyniki badań, we wrześniu tego roku, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska skierowała ponownie apel do władz samorządowych o podwyższenie wynagrodzenia dla pracowników socjalnych. Minister podkreśliła również, że dodatek za pracę w terenie powinien stanowić element dodatkowy do płacy zasadniczej pracowników socjalnych, a nie stanowić jego część składową.

Przepisy ustawy o pomocy społecznej powinny być wykonywane jednakowo przez wszystkie jednostki organizacyjne pomocy społecznej, bez względu na wielkość gminy lub powiatu, w których działają, czy liczbę zatrudnionych pracowników. Jednolite wykonywanie przepisów sprawi, że dysproporcje, jakie występują pomiędzy wynagrodzeniami pracowników socjalnych w zależności od regionu, zostaną zminimalizowane.