Zasiłek stały 2019 r.

Zasiłek stały należy do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Już 1 października 2018 r. wzrośnie kwota zasiłku stałego i zachowa swoją aktualność także w roku 2019.

Maksymalnie będzie możne otrzymać 645 zł. W tym miejscu należy przypomnieć, że kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie. Kwota minimalna po 1 października 2018 r. nie ulegnie zmianie.

Omawiany zasiłek przysługuje pełnoletniej osobie albo samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej albo osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Warto pamiętać w jakich sytuacjach zasiłek stały nie przysługuje. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej zasiłek stały nie będzie przysługiwał jeżeli dojdzie do zbiegu uprawnień (zasiłku stałego z innym świadczeniem). Do uprawnień, o których mowa w zdaniu poprzednim należą:

renta socjalna,

świadczenie pielęgnacyjne,

specjalny zasiłek opiekuńczy,

dodatek z tytułu samotnego wychowywania,

utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

Podkreślenia wymaga fakt, że ustalając wysokość zasiłku stałego oraz czy taki zasiłek przysługuje w ogóle nie bierze się pod uwagę kwoty zasiłku okresowego.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej wejdzie w życie w dniu 1 października 2018 r. Podana w nim kwota maksymalna zasiłku stałego w wysokości 645 zł będzie obowiązywała również w 2020.

