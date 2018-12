Zmiany w ustawie o Policji już w 2019 r.

Celem ustawy jest wyodrębnienie ze służby prewencji pododdziałów antyterrorystycznych Policji i utworzenie służby kontrterrorystycznej. Służba ta będzie się składać z Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji BOA oraz samodzielnych pododdziałów kontrterrorystycznych Policji, odpowiedzialnych za prowadzenie działań kontrterrorystycznych, a także wspieranie jednostek organizacyjnych Policji, m.in. w warunkach szczególnego zagrożenia. Nowo tworzona jednostka posługiwać się będzie dotychczasowym skrótem BOA ze względu na jego rozpoznawalność za granicą.

Ustawa przyznaje nowej służbie kompetencje w zakresie prowadzenia działań o charakterze kontrterrorystycznym oraz wspierania innych jednostek Policji w warunkach szczególnych zagrożeń lub w wypadkach wymagających użycia specjalistycznych: sił, środków lub taktyki. Ustawa dopuszcza możliwość odstąpienia od przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny służby w sytuacjach uzasadnionych stanem wyższej konieczności na wzór rozwiązań regulujących funkcjonowanie innych służb, tj. ABW, AW, CBA. Ustawa określa tryb powoływania dowódcy BOA i jego zastępcy, a także dowódcy oraz zastępcy dowódców samodzielnych pododdziałów. Ponadto ustawa wprowadza dualizm podległości samodzielnych pododdziałów kontrterrorystycznych Policji. Organizacyjnie funkcjonariusze samodzielnych pododdziałów kontrterrorystycznych Policji podlegać będą właściwym: komendantowi wojewódzkiemu Policji albo Komendantowi Stołecznemu Policji, natomiast w zakresie działań kontrterrorystycznych, podlegać będą dowódcy BOA.

Ustawa nowelizuje cztery ustawy, dostosowując przepisy w nich zawarte to rozwiązań wprowadzanych omawianą ustawą: ustawę z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ustawę z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawę z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, ustawę z dnia 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów dotyczących przygotowania i zabezpieczenia oraz opracowania w rozporządzeniu szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby w trakcie realizacji szkolenia i doskonalenia zawodowego policjantów, które wchodzą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

