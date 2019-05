Co zmieni się w postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej?

Celem nowelizacji jest dostosowanie ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362) do przepisów Unii Europejskiej, dotyczących informacji przedstawianych przez podmioty ubiegające się o pomoc publiczną, określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oraz rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Nowelizacja dostosowuje zawarte w ustawie nazewnictwo i odesłania do obowiązujących przepisów prawa unijnego, tj. Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, rozporządzenia Rady (UE) nr 2015/1588 z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa, rozporządzenia Rady (UE) nr 2015/1589 z dnia 13 lipca 2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz rozporządzenia Komisji (UE) nr 2015/2282 z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (UE) nr 2015/1589 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

reklama reklama



Ponadto, w wyniku nowelizacji, we wszystkich podmiotach udzielających pomocy obowiązywał będzie wyłącznie jeden tryb przekazywania sprawozdań albo informacji – bezpośrednio, bez pośrednictwa podmiotów nadzorujących, przez teletransmisję danych w postaci elektronicznej z wykorzystaniem formularzy zamieszczonych w aplikacji SHRIMP udostępnionej w sieci teleinformatycznej przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a w przypadku organów Krajowej Administracji Skarbowej – przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w wydzielonej sieci Ministerstwa Finansów.

Zobacz: Finanse

Uchylenie rozdziału 5 ustawy – Postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości, którego przepisy upoważniały Prezesa UOKiK i ministra właściwego do spraw rolnictwa do reprezentowania Rzeczypospolitej Polskiej w postępowaniach z zakresu pomocy publicznej, toczących się przed organami sądowymi Unii Europejskiej, sankcjonuje dotychczasową praktykę udzielania upoważnienia ministrowi właściwemu do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło: https://www.prezydent.pl