Odpowiedź: W podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego należy uwzględnić wynagrodzenie przysługujące pracownikowi za marzec 2019 r. - za pełen miesiąc kalendarzowy po zmianie wymiaru czasu pracy oraz 1/4 część nagrody wypłaconej za rok poprzedzający miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy, tj. za 2018 r., przeliczonej do aktualnego wymiaru czasu pracy. Dodatkowe wynagrodzenie roczne zostało proporcjonalnie pomniejszone za okres nieobecności w pracy z powodu choroby i zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu ojcowskiego, dlatego nagrodę roczną należy przed wliczeniem do podstawy wymiaru zasiłku uzupełnić.

Przeczytaj w INFORLEX.PL Administracja cały artykuł:

reklama reklama



Zmiana etatu a wliczenie do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego trzynastka

Zapoznaj się z uzasadnieniem odpowiedzi.