Fundusz Promocji Roślin Oleistych już od 1 sierpnia 2019 r.

Celem ustawy jest utworzenie nowego funduszu promocji produktów rolno‒spożywczych ‒ Funduszu Promocji Roślin Oleistych. Celem Funduszu będzie wspieranie w szczególności:

1) działań mających na celu informowanie o jakości i zaletach roślin oleistych ‒ rzepaku, rzepiku, soi, lnu oraz konopi, przetworów pochodzących z przetworzenia tych roślin, a także miodu i innych produktów pszczelich,

2) działań mających na celu promocję spożycia przetworów nasion oleistych lub produktów pszczelich,

3) badań rynkowych dotyczących spożycia przetworów nasion oleistych lub produktów pszczelich,

4) badań naukowych i prac rozwojowych mających na celu poprawę jakości roślin oleistych, przetworów nasion oleistych lub produktów pszczelich.

Nowelizowana ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno­‑spożywczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2160) reguluje tworzenie, zadania, zasady finansowania, organizację i funkcjonowanie funduszy promocji produktów rolno-spożywczych. Na jej podstawie w obecnym stanie prawnym funkcjonuje 9 funduszy, dedykowanych poszczególnym branżom w rolnictwie. Dodanie do ustawy dodatkowego funduszu stanowi konsekwencję stwierdzonej konieczność podjęcia działań stymulujących rynek roślin oleistych w szeroko pojętej części spożywczej, polegających w szczególności na budowaniu świadomości konsumenckiej na temat aspektów żywieniowych towarzyszących spożywania oleju rzepakowego. Dodatkowo przewidziano wsparcie ze środków tworzonego Funduszu produktów pszczelich, co jest uzasadnione z uwagi na wpływ aktywności pszczół na plony rzepaku (obecność pszczół na plantacji rzepaku jest niezbędna do prawidłowego zapylenia roślin), którego udział w krajowym areale uprawy roślin oleistych stanowi 95–97%.

W celu umożliwienia funkcjonowania nowego Funduszu, ustawa zobowiązuje do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na Fundusz Promocji Roślin Oleistych podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa roślin oleistych, bez względu na ich przeznaczenie. Podmioty te będą naliczały i pobierały wpłaty na fundusz od podmiotów, które zbywają na ich rzecz wyżej wymienione towary. Wysokość wpłaty na Fundusz Promocji Roślin Oleistych będzie wynosiła 0,2% wartości netto od roślin oleistych, będących przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Analogicznie jak w przypadku pozostałych funduszy, środkami Funduszu Promocji Roślin Oleistych zarządzać będą wyłącznie przedstawiciele organizacji branżowych reprezentujący producentów rolnych oraz przetwórców działających w sektorze roślin oleistych, którzy tworzą odrębną komisję zarządzającą. W jej skład wchodzić będzie: 4 przedstawicieli producentów z branży roślin oleistych, 1 przedstawiciel producentów produktów pszczelich, 3 przedstawicieli przetwórców oraz 1 przedstawiciel izb rolniczych.

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 sierpnia 2019 r.