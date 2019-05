Profilaktyczna opieka zdrowotna w szkołach już we wrześniu 2019 r.

Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami podpisana została w dniu 27 maja 2019 r. Przepisy ustawy zapewniają wszystkim uczniom równy dostęp do opieki zdrowotnej w szkołach bez względu na ich miejsce zamieszkania. Gabinety powinny mieścić się w szkołach. Jednakże w przypadku braku gabinetu w szkole może znajdować się on w miejscu określonym w umowie o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej. Profilaktyczną opieką zdrowotną objęci będą uczniowie do ukończenia 19. roku życia. Uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego profilaktyczną opieką zdrowotną otoczeni będą do ukończenia szkoły ponadpodstawowej.

Warunki organizacyjne opieki, o której mowa w niniejszym artykule zapewnić ma dyrektor oraz organ prowadzący szkołę.

reklama reklama



Opieka zdrowotna sprawowana nad uczniami powinna odbywać się z poszanowaniem praw pacjenta. Podobnie jak w przypadku wszystkich osób leczących się w Polsce należy zachować w tajemnicy informacje uzyskane w związku ze sprawowaniem tej opieki, również związane ze stanem zdrowia uczniów. W gabinetach szkolnych pielęgniarki oraz higienistki obowiązane będą do poszanowania intymności oraz godności uczniów w czasie udzielania im świadczeń zdrowotnych. Pełnoletni uczniowie oraz rodzice będą mieli prawo wyrazić sprzeciw dot. opieki zdrowotnej. Zgodnie z art. 7 ust. 3. rodzice na pierwszym zebraniu rodziców oraz pełnoletni uczniowie na pierwszych zajęciach z wychowawcą w roku szkolnym uzyskują informację o zakresie opieki zdrowotnej oraz o prawie do wyrażenia sprzeciwu (…) złożonego w formie pisemnej do świadczeniodawcy realizującego opiekę. Informację tę umieszcza się ponadto w miejscu ogólnie dostępnym w szkole.

Współpraca pielęgniarki lub higienistki szkolnej z rodzicami albo pełnoletnimi uczniami ma polegać przede wszystkim na przekazywaniu informacji o:

stanie zdrowia i rozwoju psychofizycznym ucznia,

terminach i zakresie udzielania świadczeń profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami,

możliwościach i sposobie kontaktowania się z osobami sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami.

Ponadto pielęgniarka lub higienistka szkolna będzie informować oraz wspierać rodziców, jak również pełnoletnich uczniów w:

organizacji korzystania ze świadczeń profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz opieki stomatologicznej nad uczniami, w tym profilaktycznych badań lekarskich, badań przesiewowych, przeglądów stomatologicznych oraz szczepień ochronnych,

realizacji zaleceń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza dentysty.

Do jej obowiązków należeć będzie również branie udziału w zebraniach z rodzicami albo rady rodziców. Zebrania, o których mowa w zdaniu poprzednim będą miały celu przede wszystkim omówienie zagadnień z zakresu edukacji zdrowotnej, jak również promocji zdrowia uczniów.

Opieka omawiana w niniejszym artykule finansowana będzie ze środków ujętych w planie finansowym NFZ.

Monitorowanie opieki zdrowotnej nad uczniami należeć będzie do wojewodów oraz Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.

Na mocy ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami uczniowie objęci zostaną również opieką stomatologiczną.