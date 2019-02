Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym - zmiany 2019 r.

Na wstępie przypomnieć trzeba w jakim zakresie ustawa o uproszczeniach wpłynęła na procedurę zwrotu podatku akcyzowego. Istotą nowelizacji nie była bowiem sama ustawa o zwrocie. Konieczność jej zmiany pozostawała konsekwencją zmian wprowadzonych w ustawie o podatku akcyzowym. Zastąpiono bowiem stosowane dotychczas kody Nomenklatury Scalonej (CN) – kodami CN stosowanymi zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa celnego.

Na procedurę zwrotu podatku akcyzowego opisana zmiana wpłynęła w ten sposób, że dostosowano wskazane w ustawie oznaczenia kodów CN. Zgodnie z art. 26 nowelizacji, od stycznia 2019 r. zwrot podatku akcyzowego przysługuje wyłącznie na olej napędowy wykorzystywany do produkcji rolnej, oznaczony kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48 oraz kodem CN 3826 00.

Skąd zatem potrzeba kolejnej już nowelizacji ustawy o zwrocie? Do końca roku 2018, zgodnie z art. 1 ustawy, akcyzę zwracano na olej napędowy oznaczony kodami CN 2710 19 41 do 2710 19 49 oraz CN 3824 90 91. Co istotne na skutek nowelizacji nomenklatury scalonej w 2012 r. przy zwrocie podatku akcyzowego uwzględniano również kody CN 2710 20 11 do 2710 20 19, mimo iż nie były one wskazane wprost w treści art. 1 ustawy. Taki stan rzeczy uzasadniany był przede wszystkim zasadami przejściowymi wynikającymi z nowelizacji nomenklatury scalonej (sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w odpowiedzi na interpelację poselską o nr 2252 uzasadniał wówczas, że zgodnie z obowiązującym – wydanym przez Eurostat – kluczem przejścia, od 2012 r. zwrot podatku przysługuje od oleju napędowego oznaczonego także kodem CN 2710 20 11 do 2710 20 19. Podobne argumenty znalazły się w treści uzasadnienia do ówczesnej nowelizacji ustawy o zwrocie).

W roku 2019 natomiast – w efekcie nowelizacji z dnia 8 listopada 2018 r. – akcyzę zwraca się wyłącznie od oleju napędowego o kodach CN 2710 19 43 do 2710 19 48 oraz CN 3826 00. Stan, w którym ustawa nie odwołuje się do kodów CN 2710 20 11 do 2710 20 19 został utrzymany. Mimo więc analogicznego w istocie stanu prawnego jak w roku 2018, w praktyce powstały wątpliwości czy w roku 2019 należy nadal zwracać akcyzę na olej napędowy o kodach CN 2710 20 11 do 2710 20 19.

Ten właśnie problem postanowiono rozwiązać kolejną nowelizacją. W dniu 13 lutego 2019 r. do sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o zwrocie. W jego treści art. 1 ustawy otrzymał następujące brzmienie Ustawa określa zasady oraz tryb zwrotu podatku akcyzowego, zwanego dalej „zwrotem podatku”, zawartego w cenie oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48, kodem CN 2710 20 11 do CN 2710 20 19 oraz kodem CN 3826 00, wykorzystywanego do produkcji rolnej, zwanego dalej „olejem napędowym.”.

Co ciekawe, nie jest to jedyna zmiana jaką obejmuje komentowana nowelizacja. W art. 2 projektodawca wskazał, że w roku 2019 termin na składanie wniosków w pierwszym półroczu rozpoczyna się od dnia wejścia w życie nowelizacji do dnia 31 marca. Okres za jaki producent rolny dołączy faktury dokumentujące nabycie nie zmienia się i nadal będzie wynosił 6 m-cy poprzedzających luty. Stosownie zmienia się natomiast termin wypłaty akcyzy i będzie obejmował okres od 1 kwietnia do 31 maja 2019 r. Przepis przejściowy nowelizacji zakłada, że do wniosków już złożonych stosować będzie się nowe przepisy.

Wejście w życie komentowanej ustawy nastąpić ma z dniem następującym po dniu jej ogłoszenia. O ile w nowym stanie prawnym nie będzie już można wątpić w konieczność zwrotu akcyzy od paliwa o kodzie CN 2710 20 11 do CN 2710 20 19, nadal zastanawiać można się nad sytuacją faktur styczniowych z nieobowiązującymi już 2019 kodami CN.

