Zmiany w upadłości konsumenckiej 2020 r.

Podstawowym celem uchwalonej ustawy jest wprowadzenie zmian w obowiązujących regulacjach dotyczących upadłości konsumenckiej.

Ustawa wprowadza szczegółowe regulacje dotyczące postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Ustawa przewiduje także rezygnację z konieczności badania przez sąd, na etapie ogłaszania upadłości, zawinienia dłużnika w doprowadzeniu lub pogłębieniu stanu niewypłacalności. Oznacza to, że o ogłoszeniu upadłości powinien przede wszystkim decydować stan niewypłacalności. Okoliczności dotyczące zawinienia przez dłużnika stanu doprowadzenia do swojej niewypłacalności będą brane pod uwagę przy ustalaniu planu spłaty na wniosek upadłego. Ustawa wprowadza możliwość złożenia przez upadłego będącego osobą fizyczną wniosku do sądu o umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli, jeżeli sytuacja osobista upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że jest on trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli. Ustawa wprowadza ponadto rozwiązanie, zgodnie z którym umorzenie zobowiązań bez planu spłat będzie miało charakter warunkowy we wszystkich tych przypadkach, gdy niezdolność do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach spłaty wierzycieli będzie wynikała z osobistej sytuacji upadłego, która nie ma trwałego charakteru. Ustawa przewiduje, iż również dla dłużnika niebędącego przedsiębiorcą będzie możliwe zaproponowanie szybkiej sprzedaży całego podlegającego egzekucji majątku w trybie przygotowanej licytacji. Ustawa wprowadza możliwość ogłoszenia upadłości osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej w uproszczonej procedurze bez wyznaczania sędziego-komisarza.

Ustawa przewiduje, że zgłoszenie wierzytelności powinno być składane bezpośrednio syndykowi. Ustawa wprowadza przy tym jednoznaczne wskazanie, iż zgłoszenie wierzytelności przerywa bieg przedawnienia.

Ustawa przewiduje również możliwość zawierania przez dłużników układów z wierzycielami z ograniczonym do minimum udziałem sądu, pod kierunkiem licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, który ma przy tym czuwać nad wykonaniem zawartego układu.

Ustawa wprowadza zwiększenie ochrony byłych małżonków przed skutkami upadłości konsumenckiej.

Ustawa zawiera również zmiany mające na celu uporządkowanie i doprecyzowanie przepisów związanych z: możliwością sprzedaży składników przedsiębiorstwa dłużnika na rzecz więcej niż jednego nabywcy jednocześnie; określaniem części dochodu upadłego, która nie wchodzi do masy upadłości; określeniem obowiązku wydzielenia upadłemu odpowiedniej kwoty na zaspokojenie jego potrzeb mieszkaniowych, usprawnieniem likwidacji masy upadłości, określaniem, kiedy kończy się sprawowanie funkcji przez tymczasowego nadzorcę sądowego albo zarządcę przymusowego czy określeniem zakresu kosztów postępowania upadłościowego. Ustawa przewiduje ponadto możliwość pełnienia funkcji sędziego-komisarza przez referendarzy sądowych.

Regulacje przyjęte w uchwalonej ustawie wiążą się z wprowadzeniem zmian w 6 innych ustawach.

W zakresie przepisów przejściowych ustawa stanowi, iż przepisy o skutkach wszczęcia postępowania co do osoby, majątku i zobowiązań upadłego stosuje się również do zdarzeń prawnych, które miały miejsce przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Ponadto ustawa wskazuje, iż w sprawach, w których przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy wpłynął wniosek o ogłoszenie upadłości, stosuje się przepisy dotychczasowe, z wyjątkiem wskazanych w ustawie regulacji dotyczących likwidacji masy upadłości, które stosuje się w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Z kolei w sprawach, w których przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy wpłynął wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego albo wniosek o zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu, stosuje się zmieniane przepisy ustawy – Prawo restrukturyzacyjne, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem wskazanych w ustawie zmian, które wchodzą w życie odpowiednio po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z dniem 1 stycznia 2020 r. lub z dniem 1 grudnia 2020 r.

Źródło: https://www.prezydent.pl