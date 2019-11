Mija termin na złożenie wniosku o świadczenie „Dobry start” 2019 r.

Ci, którzy do tej pory nie złożyli jeszcze wniosku o świadczenie „Dobry start”, powinni się pospieszyć. Został im na to już tylko tydzień. – Jeśli do końca listopada rodzic nie złoży wniosku o świadczenie, pieniądze po prostu przepadną. Nie warto zwlekać – apeluje minister Marlena Maląg.

Program „Dobry start” powstał po to, by wspierać rodziców w wydatkach związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. 300 zł na wyprawkę szkolną przysługuje na każde uczące się dziecko do 20. roku życia, dzisiaj również uczniom szkół dla dorosłych i policealnych.

– Od 1 lipca do 31 października br. złożonych zostało 3,2 mln wniosków o świadczenie „Dobry start” – 2 mln w formie elektronicznej, 1,2 mln w formie tradycyjnej.

W tym czasie wypłacono już 4,4 mln świadczeń na łączną kwotę blisko 1,32 mld zł – informuje minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Uwaga, ważna informacja dla rodziców!

– Ci, którzy do tej pory nie złożyli jeszcze wniosku o świadczenie „Dobry start”, powinni się pospieszyć. Został im na to już tylko tydzień. Jeśli do końca listopada rodzic nie złoży wniosku o świadczenie, pieniądze po prostu przepadną. Nie warto zwlekać! – apeluje minister Marlena Maląg.

Od 2019 r. świadczenie „Dobry start” przysługuje wszystkim uczniom, niezależnie od rodzaju szkoły, do jakiej uczęszczają. Co ważne, w przypadku uczniów szkół dla dorosłych i szkół policealnych, w tym roku wnioski o świadczenie można składać wyłącznie drogą tradycyjną (np. drogą pocztową lub podczas osobistej wizyty w urzędzie). W ubiegłym roku wniosku online można było składać poprzez kanały bankowości elektronicznej oraz portal Emp@tia. W tym roku możliwe jest to również za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS).