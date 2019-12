Akcja "Razem na Święta" 2019 r.

Zgłoszenia do udziału w przedsięwzięciu można przesyłać do 19 grudnia.

"Prawie 730 tys. uczniów z ponad 6,5 tys. szkół, przedszkoli i placówek oświatowych zgłosiło do tej pory swój udział w akcji MEN +Razem na Święta+. Ich działania wesprze ponad 77 tys. nauczycieli. W okresie przedświątecznym uczniowie wraz z opiekunami odwiedzą lokalne domy seniorów, przygotują świąteczne paczki i zorganizują zbiórki darów dla potrzebujących" - poinformowało Ministerstwo Edukacji na swojej stronie internetowej.

Najwięcej zgłoszeń wpłynęło z województwa mazowieckiego. Na Mazowszu chęć uczestnictwa w przedsięwzięciu zadeklarowano ponad 100 tys. uczniów i prawie 12 tys. nauczycieli z blisko 850 placówek. Dużym zainteresowaniem akcja cieszy się również w województwach: małopolskim – 748 zgłoszonych placówek, śląskim – 716 zgłoszonych placówek, wielkopolskim – 630 zgłoszeń.

"Już dziś dziękujemy za zainteresowanie akcją, a przede wszystkim za działania charytatywne realizowane w ramach tej inicjatywy. Zapraszamy kolejne szkoły do udziału w przedsięwzięciu oraz do wsparcia w okresie przedświątecznym osób starszych, samotnych i potrzebujących" - czytamy w komunikacie resortu.

Warunkiem uczestniczenia w akcji jest przesłanie przez dyrektora placówki lub przez osobę przez niego upoważnioną zgłoszenia do 19 grudnia do godz. 12.00 za pośrednictwem Systemu Informacji Oświatowej w strefie dla zalogowanych (zakładka "Ankieta").

Zainteresowane udziałem w akcji szkoły polonijne i polskie szkoły za granicą proszone są o przesyłanie zgłoszeń mailowych na adres Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą sekretariat@orpeg.pl.

"Wiem, że tysiące uczniów na co dzień angażują się w przedsięwzięcia charytatywne. W wielu szkołach funkcjonują kluby i koła wolontariatu, które realizują działania zasługujące na prawdziwe uznanie. Chciałbym, aby te wspaniałe inicjatywy zostały wzmocnione szczególnie w okresie przedświątecznym, kiedy najwięcej osób oczekuje na pomoc. Jestem przekonany, że wsparcie, jakie otrzymają one od uczniów, będzie najlepszym sygnałem, że nie są same, że zawsze jest ktoś, kto o nich pamięta" – napisał minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski w specjalnym liście zachęcając do udziału w akcji.

W jej ramach uczniowie i nauczyciele mogą przekazać własnoręcznie wykonane upominki seniorom ze swojego najbliższego otoczenia, przygotować świąteczne kartki z życzeniami dla pacjentów lokalnych szpitali lub hospicjów, zorganizować przedświąteczne spotkanie (np. koncert kolęd) integrujące lokalną społeczność, pomóc starszym w przedświątecznych zakupach i porządkach, odwiedzić emerytowanych nauczycieli i pracowników szkoły, zorganizować zbiórkę darów dla lokalnego schroniska dla zwierząt czy wesprzeć organizację oferującą pomoc Polakom na Kresach.

MEN zachęca wszystkie szkoły, przedszkola i placówki oświatowe, a także polskie szkoły za granicą do dzielenia się przykładami inicjatyw realizowanych w ramach akcji na stronach internetowych i profilach w mediach społecznościowych z oznaczeniem #RazemNaŚwieta.

Wszystkie szkoły i placówki, które przystąpią do akcji, będą mogły pobrać przygotowany z tej okazji logotyp i umieścić go na swych stronach internetowych i w mediach społecznościowych. Otrzymają one też pamiątkowy dyplom.

W ubiegłym roku w akcji "Razem na Święta" uczestniczyli uczniowie i nauczyciele z ponad 6 tys. placówek. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka