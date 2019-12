BDO dopiero w połowie 2020 r.?

Jeszcze przez pół roku ewidencja odpadów będzie mogła być prowadzona na papierze. Posłowie PiS przygotowują projekt w tej sprawie - donosi we wtorek "Rzeczpospolita".

Gazeta we wtorkowym wydaniu pisze, że "półtora roku temu miał być spełniony obowiązek rejestracji firm wytwarzających oraz odbierających odpady w elektronicznej bazie danych o produktach (BDO)".

Cytowana przez "Rz" poseł PiS Anna Paluch wskazała, że "choć termin dawno upłynął, zarejestrowało się w BDO jedynie ok. 167 tys. firm, a powinno ok. 300 tys."

"Z tego m.in. powodu oraz pojawiających się problemów technicznych dotyczących funkcjonowania bazy danych odpadowych postanowiliśmy dopuścić jeszcze przez pół roku równoległe prowadzenie papierowej ewidencji odpadów" – wyjaśniła dziennikowi Paluch.

Według "Rz" oznacza to, że najpóźniej po Nowym Roku wpłynie do Sejmu projekt w tej sprawie. "Ma on szybką ścieżkę legislacyjną. Wcześniej podobny projekt złożyli posłowie PSL. Proponowali przesunięcie o rok wdrożenia w życie BDO. Przed świętami Sejm projekt jednak odrzucił. A teraz posłowie PiS opracowali swój własny" - czytamy we wtorek w gazecie.(PAP)

