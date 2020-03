Zajęcia w miejskich placówkach oświatowych w Poznaniu odwołane

W poniedziałek Ministerstwo Zdrowia potwierdziło pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem na terenie Wielkopolski i jednocześnie 17. na terenie kraju. We wtorek w trakcie sesji Rady Miasta Poznania zastępca prezydenta Jędrzej Solarski poinformował o działaniach władz miasta w związku z zagrożeniem związanym z koronawirusem.

„Przede wszystkim chciałbym zaapelować o rozwagę i absolutnie nie uleganie panice” – podkreślił Solarski.

Poinformował również, że „w rozmowach z lekarzami, przede wszystkim ze szpitala na ul. Kurlandzkiej, czy naszego szpitala zakaźnego, gdzie jest pierwsza pacjentka zarażona koronawirusem, po rozmowach z szefem powiatowego Inspektoriatu Sanitarnego, w dniu dzisiejszym wystosujemy komunikat do wszystkich dyrektorów szkół, przedszkoli oraz żłobków żeby od dnia jutrzejszego zamknęli placówki”.

Solarski podkreślił, że takie działanie jest działaniem profilaktycznym.

„Jeszcze raz powtarzam: absolutnie nie siejemy paniki, ale chcemy (działać – PAP) profilaktycznie – profilaktyka jest najtańsza i najłatwiejsza. Niestety przykład włoski pokazuje, że zakażenia bardzo często przechodziły poprzez dzieci, które w szkole zakażały się od swoich rówieśników, przechodziły koronawirusa kompletnie bezobjawowo, natomiast przenosiły tę chorobę, tego wirusa na osoby starsze, przede wszystkim seniorów. Wiecie państwo dobrze, że seniorzy są najbardziej narażeni na tę chorobę, na tego koronawirusa i też śmiertelność wśród osób starszych jest najwyższa” – zaznaczył.

Solarski zaznaczył, że o decyzji władz miasta i apelu do dyrektorów miejskich placówek oświatowych został już poinformowany wojewoda wielkopolski.

„Ja wczoraj konsultowałem to z panem wojewodą, on czeka na wytyczne z Ministerstwa Zdrowia, prawdopodobnie będzie to (obowiązywało – PAP) w całej Polsce. Natomiast my nie mamy na co czekać w Poznaniu – od jutra wszystkie również miejskie instytucje kultury, wszystkie te, które podlegają oczywiście prezydentowi miasta, również wszystkie baseny, baseny sportowe, zoo – zamkniemy na dwa tygodnie po to, żeby profilaktycznie przeciwdziałać koronawirusowi” – zaznaczył Solarski.

„Ja chcę podkreślić jeszcze raz – robimy to po to, żeby profilaktycznie przeciwdziałać roznoszeniu koronawirusa. Mamy pierwszy przypadek w Poznaniu, niestety fachowcy mówią, że będą kolejne zarażenia. Chcemy do minimum to ograniczyć” – podkreślił.

Solarski przypomniał również, że przyjęta w ostatnich dniach w związku z koronawirusem specustawa „nadała uprawnienia do 14-dniowego dodatkowego zasiłku opiekuńczego, żeby rodzice zostali z tymi dziećmi, które są jeszcze małe i muszą zostać pod opieką”.